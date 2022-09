Lars Rotach reist im Oktober an die Worldskills in die USA

Berufs-WM Erfolgreich im Beruf und im Sport: Der Ulisbacher Schwinger Lars Rotach vertritt die Schweiz als Metallbauer an den World Skills in den USA Im August gehörte Lars Rotach zu den acht Schwingern, die das Toggenburg am eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln repräsentierten. Nach dem sportlichen folgt für den 22-Jährigen nun ein beruflicher Höhepunkt. Im Oktober möchte er in Cleveland als Metallbauer an den Berufsweltmeisterschaften eine Medaille gewinnen. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 19.09.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lars Rotach an seinem Arbeitsplatz bei Büsser Metallbau in Mosnang beim Bearbeiten einer Metalltüre. Bild: Beat Lanzendorfer

«Alles, was ein Schreiner oder Zimmermann aus Holz macht, fertigt ein Metallbauer aus Metall an», erklärt der 22-jährige Lars Rotach seinen Beruf. Klingt einfach, da steckt aber schon noch etwas mehr dahinter.

Etwas Talent und Leidenschaft gehören zweifellos auch dazu, um es so weit wie der Ulisbacher zu bringen. Er vertritt die Schweiz vom 17. bis 21. Oktober an den Berufsweltmeisterschaften, den sogenannten World Skills, in den USA als Metallbauer.

Den Titel vor zwei Jahren geholt

Die Voraussetzungen für die Berufsweltmeisterschaften hat der 22-Jährige schon vor zwei Jahren mit dem Schweizer-Meister-Titel erfüllt. Er sagt: «Mein Notendurchschnitt an der Lehrabschlussprüfung von 5,2 hat mich dazu berechtigt, an der regionalen Ausscheidung für die Swiss Skills teilzunehmen.»

Dieses Modell eines Hafenkrans hat Lars Rotach nebst anderen Arbeiten als Vorbereitung auf die World Skills angefertigt. Bild: Beat Lanzendorfer

Dort ging der Toggenburger als Sieger hervor und liess die Konkurrenten an den folgenden nationalen Titelkämpfen im September 2020 in Aarberg ebenfalls hinter sich. Der Lohn: Die Qualifikation für die World Skills 2021 in Schanghai. Die Coronapandemie hat dann vieles komplizierter gemacht.

Im letzten Jahr wurden die Titelkämpfe in der chinesischen Grossstadt vorerst auf 2022 verschoben, und vor wenigen Monaten komplett abgesagt. Nun werden sie dezentral auf der ganzen Welt durchgeführt. Jene für die Metallbauer und Schweisser finden in Cleveland im Bundesstaat Ohio statt, das rund 700 Kilometer westlich von New York liegt.

Während sechs Monaten vorbereitet

Lars Rotach, der seine vierjährige Lehre bei Büsser Metallbau in Mosnang absolvierte und seit seinem Lehrabschluss vor zwei Jahren weiterhin dort arbeitet, hat eine rund sechsmonatige Vorbereitungszeit hinter sich. «Ich war seit Februar sechsmal während jeweils einer Woche bei meinem Experten im freiburgischen Bulle. Er begleitet mich auch in die USA.»

In Bulle bereitete er sich anhand alter Modelle auf die Titelkämpfe vor. An den vergangenen Weltmeisterschaften mussten die Teilnehmenden unter anderem die Tower Bridge in London, einen Bagger oder einen Hafenkran nachbauen. Dazu sagt Lars Rotach:

Lars Rotach, Schwinger und Metallbauer. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe aber keinen Plan, was im Oktober tatsächlich auf mich zukommt.»

Das werde erst kurz vor dem Start mitgeteilt. Rotach weiss lediglich, dass er 22 Stunden Zeit, aufgeteilt auf vier Tage, für die Prüfungsarbeit erhält. «Jeden Abend muss allerdings ein Modul fertig sein. Das sind die Bedingungen, mehr ist nicht bekannt.»

Der Arbeitskollege als gutes Beispiel

Obwohl vieles unbekannt ist, hat der 22-Jährige ein klares Ziel: «Ich möchte eine Medaille.» Zusätzlichen Rat kann er sich von seinem Arbeitskollegen Michael Schafflützel holen. Der Montageleiter bei Büsser Metallbau war vor zwanzig Jahren der erste Lehrling von Ernst Büsser und wurde 2007 bei den Metallbauern Vizeweltmeister. Dazu sagt Lars Rotach lachend: «Wäre doch super, wenn ich besser als Michael abschneiden könnte.»

Wenn Lars Rotach mit Metall arbeiten kann, fühlt er sich im Element. Bild: Beat Lanzendorfer

Von seinen Konkurrenten weiss der Ulisbacher praktisch nichts. «Europäer sind meines Wissens nur wenige dabei. Weitere Teilnehmer kommen aus Südkorea, Japan oder China.» Insgesamt kämpfen ein Dutzend Metallbauer um die begehrten Medaillen.

Lars Rotach gönnt sich danach noch Ferien

Nach den Titelkämpfen möchte Lars Rotach mit Freundin Jenni ein paar Tage in die pulsierende Weltstadt New York eintauchen. Der Besuch der Niagarafälle steht ebenfalls auf dem Programm. Und bevor es am 30. Oktober zurück in die Schweiz geht, werden die beiden in Florida noch etwas Sonne tanken.

Als Metallbauer ist der 22-Jährige schweizweit schon jetzt der Beste. Als zweifacher Teilnehmer an einem Eidgenössischen Schwingfest möchte er auch bei seinem Hobby noch einen Schritt nach vorne machen. «In Zug vor drei Jahren durfte ich sechs Kämpfe bestreiten, in Pratteln im letzten August waren es dann alle acht Gänge. Nun habe ich mir vorgenommen, in drei Jahren den eidgenössischen Kranz zu holen.»

Lars Rotach (rechts) hier als Schwinger beim Appenzeller Kantonalen 2021 im Kampf gegen Thomas Koch. Bild: Lorenz Reifler

Dafür möchte er in sein Hobby wieder etwas mehr Zeit investieren. Musste er die Anzahl Trainings wegen der Vorbereitung auf die World Skills auf wöchentlich zwei bis drei reduzieren, sollen es ab nächstem Jahr wieder vier bis fünf werden. Vorerst gilt seine Konzentration aber den Titelkämpfen in den USA.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen