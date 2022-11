Berufs-WM Bronze an den WorldSkills: Pascal Hofstetter ist «sehr zufrieden» Während der Rückreise in die Schweiz fand der Wildhauser Zeit für einen Kurzbericht über die Tage an den Berufs-Weltmeisterschaften. Heini Schwendener 28.11.2022, 17.25 Uhr

Der Wildhauser Pascal Hofstetter präsentiert stolz seine Bronzemedaille. Bild: PD

Lange dauerte es, bis am Montagnachmittag die Verbindung mit dem Bronzemedaillen-Gewinner Pascal Hofstetter zustande kam. Der Landmaschinenmechaniker aus Wildhaus sass im Bus auf der Rückreise von Salzburg in die Schweiz. In Zürich fand am Abend ein Event aller Schweizer WorldSkills-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer dieses Jahres statt. Im Gepäck hatte Hofstetter seine Bronzemedaille.

Wie fühlt es sich an, der drittbeste junge Berufsmann der Welt zu sein? Überschäumend ist Pascal Hofstetters Freude am Telefon nicht – im Bus können ja wohl auch alle mithören. Schliesslich kam es aber doch freudig aus ihm heraus: «Es fühlt sich geil an.»

Bronze gewonnen, nicht Gold oder Silber verloren

Der 21-jährige Wildhauser ist mit grossen Zielen an die WorldSkills nach Salzburg gefahren. Wenn er im Wettkampf seine beste Leistung abrufen könne, sagte er im Vorfeld, dann sei die Goldmedaille sein Ziel. Bronze ist es geworden. Pascal Hofstetter ist damit «sehr zufrieden». Er hat also nicht etwa Gold oder Silber verpasst, sondern Bronze gewonnen.

Während des beruflichen Wettkampfs habe es immer wieder Momente gegeben, wo es super lief, aber auch solche, wo er nicht wie gewünscht vorankam. Letztlich sei es für ihn schwierig abzuschätzen gewesen, was seine Leistung für einen Wert haben würde.

Während des Wettkampfs blieb dem Wildhauser keine Zeit, um über anderes als seine zu erfüllenden Aufgaben nachzudenken. «Ich war in einem totalen Tunnel.» Jetzt, mit etwas zeitlichem Abstand, finde er schon noch Sachen, die er wohl hätte besser machen können, erzählt er. Aber so dürfte es wohl nicht nur ihm gegangen sein.

Martin Schär, der Experte von Pascal Hofstetter, der ihn auf die Berufs-Weltmeisterschaften vorbereitet hat, ist zufrieden mit der Bronzemedaille seines Schützlings.

Am Dienstag frei, am Mittwoch wieder beim Job

Wie geht es nun weiter? «Am Dienstag gönne ich mir einen freien Tag, aber am Mittwoch werde ich wieder meiner Arbeit bei der Gebr. Huser AG in Wildhaus nachgehen», sagt der WM-Bronzemedaillengewinner bescheiden. Wie diese Medaille seine berufliche Zukunft beeinflussen wird, darüber hat sich der junge Mann noch keine Gedanken gemacht.

Hat die Schweizer Delegation mit vier jungen Berufsleuten, die allesamt mit einer Medaille im Gepäck die Rückreise in die Schweiz antraten, am Sonntagabend noch zünftig Party gefeiert? «Ja», sagt Pascal Hofstetter, die Details dazu behält er für sich. Bei dieser Abschlussparty hat sich der Toggenburger auch mit seinen Konkurrenten aus aller Welt unterhalten. Dabei habe man natürlich noch einmal den Wettkampf analysiert.

Zum Event am Montagabend in Zürich waren auch Hofstetters Eltern eingeladen. Sie chauffierten ihn dann irgendwann in der Nacht zurück ins oberste Toggenburg. Im Gepäck eine Bronzemedaille.

Es ist eine von 19 Medaillen der total 37-köpfigen Schweizer Delegation an den WorldSkills 2022. Keine andere europäische Nation war erfolgreicher.