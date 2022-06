Bergrennsport Zwei Generationen – eine Passion: Freundschaftliche Familienduelle am Bergrennen Hemberg Früher waren es die Väter Heinz Steiner und Fredy Amweg, dieses Wochenende fahren am Bergrennen Hemberg ihre Söhne Marcel und Thomas gegeneinander. Auf der Strecke sind sie zwar Konkurrenten. Neben der Strecke wird aber auch mal gerne ein kameradschaftliches Bier miteinander getrunken. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 08.06.2022, 19.00 Uhr

Zwei Generationen und vier Herzen, die für den Bergrennsport schlagen: (von links) Fredy und Thomas Amweg, Marcel und Heinz Steiner. Bild: Urs M. Hemm

Bei den Familien Steiner und Amweg fliesst Benzin durch die Adern. Die Väter Heinz und Fredy hatten sich bereits in jungen Jahren dem Bergrennsport verschrieben und sich unter anderem in Hemberg erbitterte Duelle geliefert. Weil sie dabei immer von ihren Söhnen begleitet wurden, erstaunt es nicht, dass auch Marcel Steiner und Thomas Amweg von diesem Fieber gepackt wurden.

1971: Heinz Steiner rast in Hemberg dem Ziel entgegen. Bild: PD

Heute sind es die Väter, die ihre Söhne an die Bergrennen begleiten. Das nächste Mal an diesem Wochenende, wenn Marcel und Thomas am Bergrennen Hemberg gegeneinander antreten.

Schon immer an Motoren interessiert

Heinz Steiners Bergrennkarriere begann im Jahr 1967 am «Slalom» in Thun. «Ich hatte Kollegen in Thun, die bereits Rennen gefahren waren. Die haben mich in den Rennsport eingeführt. Nach meinem ersten Rennen in Thun hatte mich das Fieber dann endgültig gepackt», erinnert sich Heinz Steiner. Erstmals in Hemberg startete er im Jahr 1971.

Heinz Steiner in seinen Anfangszeiten im Bergrennsport. Bild: PD

Er sei schon immer an Motoren interessiert gewesen. Ganz früher habe er an Töffli herumgeschraubt, später dann an Autos. Heinz Steiner sagt:

«Damals hat man eben so viel wie möglich selbst gemacht und hat sein Auto nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich zum Mechaniker gebracht.»

Fredy Amweg ist durch seinen Vater zum Rennsport gekommen. «Wir waren einmal gemeinsam an einem Rennen in Monza, in dessen Verlauf Clay Regazzoni seinen Wagen zusammengelegt hat. Wir gingen nach dem Rennen sofort hin und haben den Wagen günstig gekauft», erzählt er. Diesen Wagen habe er dann zusammen mit seinem Vater wieder völlig neu aufgebaut und später auch gefahren.

Angefangen bei ihm habe es aber schon während der Schulzeit, als er sich eine Art Go-Kart gebaut habe und mit diesem jeweils nach der Schule im Wald herumgefahren sei. Diesen habe er dann ausgebaut und sei erstmals im Jahr 1967 in Reitnau damit gefahren. Fredy Amweg erinnert sich:

Fredy Amweg (Dritter von links, hinten) in den 70er-Jahren mit seinem Fanclub. Unmittelbar recht neben Fredy Amweg steht Clay Regazzoni. Bild: PD

«Fahren durfte ich eigentlich nicht, weil ich den Führerschein noch gar nicht hatte. Der Rennleiter war gleichzeitig Direktor meines Lehrbetriebs, sodass er ein Auge zudrückte.»

Sein offiziell erstes Rennen absolvierte er dann unmittelbar nach Jim Clarks tödlichem Unfall im Jahr 1968 in Hockenheim.

1981 machte Fredy Amweg in Hemberg Schlagzeilen. Bild: PD

Seine persönlichen Höhepunkte am Bergrennen Hemberg seien die Siege gegen Clay Regazzoni im Jahr 1976 und später, 1981, gegen Johnny Cecotto gewesen.

Bereits als Buben an Rennen

«Uns wurde der Rennsport sozusagen in die Wiege gelegt», sagt Sohn Thomas Amweg. Das Problem sei aber gewesen, dass neben ihm auch sein Bruder und seine Schwester Rennen fahren wollten. «Ich sagte von Anfang an, dass ich lieber Bergrennen fahren würde, und meine Schwester Sabine kam dann bald in die Rundstreckenszene. Für meinen Bruder Manuel wurde es dann aber schwierig, weil auch das Budget langsam ausging. Er interessierte sich aber auch mehr für Rundstrecken, sodass es am Ende doch irgendwie ging», sagt Thomas Amweg.

Thomas Amweg hat die Rennleidenschaft von seinem Vater geerbt. Bild: PD

Bereits als Buben hätten er und seine Geschwister den Vater an Rennen begleitet.

«Wir haben immer Glasflaschen gesammelt, damit wir das Depot bekommen. Wenn der Vater dann gefahren ist, haben wir zugesehen und danach wieder Flaschen gesammelt.»

So seien sie immer mit rund 30 Franken Sackgeld nach Hause gefahren.

Sein erstes Auto sei ein Mazda MX-5 gewesen, den man, wenn man den Auspuff wechselte, sowohl auf der Strasse als auch auf der Rennstrecke fahren konnte. Mit diesem Fahrzeug habe er in Hockenheim die Lizenz gemacht.

«Bei mir ist eigentlich ähnlich verlaufen», sagt Marcel Steiner.

«Bereits als Bub war ich immer bei den Rennen dabei, habe bei den Vorbereitungen geholfen und mit meinem Vater am Auto herumgeschraubt. So war es irgendwie vorgegeben, dass auch ich im Rennsport lande.»

«Er hat schon etwa als zehnjähriger Getriebe übersetzt», wirft Vater Steiner nicht ohne Stolz ein. So sei er in die Szene hineingewachsen und habe ihn fasziniert, sagt Sohn Marcel.

Marcel Steiner hat mit seinem Vater bereits als Kind an Motoren geschraubt. Bild: PD

Druck, in den Motorsport einzusteigen, habe es nie gegeben, sagen Marcel Steiner und Thomas Amweg unisono. «Dadurch, dass wir da hineingewachsen sind, war es wie klar und natürlich, dass auch wir in den Rennsport gehen werden. Unsere Väter hätten uns nie dazu gezwungen», sagen sie.

«Wir hatten eine schöne Konkurrenz»

Keiner der vier kennt Angst vor den Rennen. «Jede Strecke ist unterschiedlich und jede Strecke birgt Risiken», sagt Thomas Amweg. Die Strecke in Hemberg gilt eher als technisch, im Vergleich zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke, wie es beispielsweise in St.Ursanne eine ist. «Angst ist immer ein schlechter Begleiter, dann musst du aufhören. Respekt aber ist wichtig.»

Heinz Steiner und Fredy Amweg fuhren damals noch die alte Rennstrecke, die von St.Peterzell nach Hemberg führte. «Mit den neueren Autos könntest du die Kurven gar nicht mehr nehmen. Die neue Streckenführung von der Schwandsbrugg nach Hemberg hat mir ohnehin immer besser gefallen», sagt Fredy Amweg.

«Die Spitzkehren wären unmöglich zu fahren», fügt Marcel Steiner hinzu. Die neue Strecke sei zwar etwas kürzer, aber für den Fahrer technisch anspruchsvoller zu fahren. So trenne sich eher die Spreu vom Weizen. «Aber jede Strecke hat ihren eigenen Charakter.»

«Wir hatten eine schöne Konkurrenz», sagt Heinz Steiner zu Fredy Amweg. Dieser erwidert:

«Wir hatten es immer gut miteinander, auch wenn wir auf der Strecke Gegner waren.»

Heinz Steiner hebt zudem die besondere Stimmung in Hemberg hervor. «Was in früheren Zeiten alles im ‹Löwen› in Hemberg oder im ‹Schäfle› in St.Peterzell abgegangen ist, dürfen wir nicht erzählen. Aber es hat uns zusammengeschweisst.»

Heinz Steiner bei der Zieldurchfahrt am Bergrennen Hemberg 1971. Bild: PD

Heute sei der Bergrennsport viel professioneller geworden. «Früher war es wie eine Chilbi, an der das gemeinsame Festen genauso wichtig wie das Rennen war. Heute ist anders», sagt Fredy Amweg.

«Ich finde es schade, dass sich heute viele Fahrer am Abend einfach in ihren Camper zurückziehen – die Professionalität hat sicher zugenommen. Mir war es aber auch immer wichtig, die lokalen Restaurants zu unterstützen und andere Fahrer in einem ungezwungenen Rahmen zu treffen», sagt Fredy Amweg.

Jetzt würden sie sich auf das Rennen in Hemberg freuen. «In Hemberg ist immer eine spezielle Atmosphäre, wo die Bevölkerung einerseits einen grossen Anteil hat. Andererseits hat sich Hemberg zu einem Familienanlass entwickelt, so, wie wir es von früher her kannten», sagt Marcel Steiner.

