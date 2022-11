Bergbahnen In Wildhaus droht ein Parkplatz-Chaos: Ski- und Wandertouristen sollen künftig zahlen – Unterwasser wartet noch ab Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann und die Bergbahnen Wildhaus AG möchten zukünftig die Parkplätze im Munzenriet bewirtschaften. Die Toggenburg Bergbahnen AG will in Unterwasser vorerst auf Parkgebühren verzichten. Sascha Erni Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Der Parkplatz im Munzenriet soll bald bewirtschaftet werden. Bild: Ralph Ribi

Möchte man von Wildhaus ins Oberdorf und von dort auf die Gamsalp, setzt man sich in den Sessellift der Bergbahnen Wildhaus AG. Wanderer und Wintersportlerinnen, die mit dem Auto anreisen, können ihr Gefährt auf einem der 500 kostenlosen Parkplätze im Munzenriet abstellen. Damit dürfte aber schon bald Schluss sein. Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann und die Bergbahnen Wildhaus möchten zukünftig das Munzenriet bewirtschaften. Fünf Franken pro Tag soll ein Parkplatz kosten.

Bis zum 25. Oktober konnte sich die Bevölkerung auf einer Onlineplattform oder per Briefpost zu diesen Plänen äussern. Die Mitwirkung sei noch keine formelle Rekursmöglichkeit, wie die Gemeinde betonte. «Das öffentliche Planauflageverfahren wird wahrscheinlich Ende November starten», erklärt nun Thomas Diezig, Leiter der Bauverwaltung Wildhaus-Alt St.Johann, auf Anfrage dieser Zeitung.

Wenige Reaktionen aus der Bevölkerung

Die Mitwirkung der Bevölkerung habe sich im überschaubaren Rahmen gehalten, sagt Thomas Diezig:

«Im Grossen und Ganzen sind die Pläne recht positiv aufgenommen worden.»

Die Stellungnahmen hätten sich vorwiegend um kleine Sachen gedreht, so Diezig weiter. Dabei seien Dinge zur Sprache gekommen, die sicher in der weiteren Planung berücksichtigt werden. Die Kosten, die auf die Bergbahnen und die Gemeinde zukommen, seien während der Mitwirkung kaum Thema gewesen. Mit wenigen zehntausend Franken für die angepasste Signalisation und Parkuhren würde sich der finanzielle Aufwand ohnehin im kleinen Rahmen bewegen.

Auch die Bergbahnen Wildhaus berichten von nur wenigen Reaktionen:

Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung Bergbahnen Wildhaus AG. Bild: Tobias Garcia

«Unterdessen sind Parkplatzgebühren ja zum Regelfall und Gratis-Parkplätze zur Ausnahme geworden.»

Das sagt Geschäftsleiter Urs Gantenbein. Der Kanton und die Gemeinde hätten schon vor einigen Jahren angeregt, dass auch die Bergbahnen ihre Parkplätze bewirtschaften sollten. «Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes rund um den Neubau des Klanghauses haben wir diesem Ansinnen zugestimmt und zugesagt, bis spätestens zur Eröffnung des Klanghauses Parkplatzgebühren einzuführen», hält Gantenbein fest.

Toggenburg Tourismus befürwortet Anliegen

Welchen Einfluss könnte die Parkplatzbewirtschaftung auf den lokalen Tourismus haben? Christian Gressbach zeigt sich vorsichtig optimistisch. Dann ergänzt der Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus: «Es ist ein Wertschöpfungszweig, den Gäste sich heutzutage gewöhnt sind.» Es sei eine Einnahme, von der sowohl die Bergbahnen als auch die Gemeinde beidseitig profitieren können. Gressbach betont:

Christian Gressbach, Geschäftsführer Toggenburg Tourismus. Bild: Sascha Erni

«Schlussendlich kommt das Geld dem Gast und den Einheimischen zugute, es wird nicht gehortet, sondern eingesetzt.»

Toggenburg Tourismus befürworte den Schritt also, und hoffe, dass die Parkplatzbewirtschaftung auf dem gesamten Gemeindegebiet einheitlich gestaltet wird. «Es kann ja nicht sein, dass man am einen Ort in der Gemeinde bezahlen muss, und an einem anderen nicht», so Christian Gressbach.

Uneinheitliche Parkplatzregelung ist absehbar

Die Talstation des Lifts von Unterwasser zum Iltios. Bild: Pablo Rohner

Genau darauf wird es aber wahrscheinlich hinauslaufen. Denn die Toggenburg Bergbahnen AG, die die Standseilbahn von Unterwasser zum Iltios betreibt, möchte zumindest diese Saison an kostenlosen Parkplätzen festhalten. «Wir sind der Ansicht, dass der ÖV-Anschluss zuerst verbessert werden muss, bevor der Parkplatz kostenpflichtig wird», sagt Livia Miliffi, bei den Bergbahnen zuständig für Kommunikation und Marketing. Denn nur so hätten die Gäste die Wahl und eine nachhaltige Alternative für die Anreise.

