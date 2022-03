Benefizkonzert für die Ukraine an der Kantonsschule in Wattwil

Benefizkonzert Musik aus der Ukraine für die Ukraine: Der Pianist Oleksandr Chugai spielt in Wattwil für seine Heimat Der Krieg in Osteuropa beschäftigt viele Menschen bei uns, auch den in Kiew geborenen Musiker, der als Klavierlehrer an der Kantonsschule Wattwil tätig ist. Zusammen mit Freunden gibt er am Sonntag in der Kantonsschule Wattwil ein Benefizkonzert. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 08.03.2022, 12.00 Uhr

Die Solidarität für Flüchtlinge aus der Ukraine ist gross. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone

Das Gespräch mit Oleksandr Chugai Anfang Woche war in Wattwil geplant gewesen. Doch er schickt eine E-Mail aus Polen: Er sei spontan nach Warschau geflogen, um dort seine Eltern abzuholen. Das Gespräch findet trotzdem statt, online statt gegenüber sitzend.

Oleksandr Chugai, Klavierlehrer an der Kantonsschule Wattwil. Bild: PD

Wo sich seine Eltern befänden, war denn auch die erste Frage an Oleksandr Chugai. Sie seien inzwischen über die Grenze nach Polen gekommen, antwortet er. Gänzlich beruhigt ist er aber noch nicht. Er hätte seine Eltern früher treffen wollen, um dann mit ihnen in die Schweiz zu reisen. Doch nun muss er sich gedulden. Er sagt:

«Die Situation ändert sich immer wieder.»

Dass seine Eltern länger brauchten, um von Kiew aus der Ukraine heraus zu gelangen, bereitet Oleksandr Chugai Sorgen. Er muss wieder zurück in die Schweiz reisen und kann nicht länger auf seine Eltern warten. Sie seien weiterhin auf sich allein gestellt, und das, obwohl sie keine Reiseerfahrungen haben.

Der Krieg lässt ihn nicht unberührt

Der Krieg in seiner Heimat geht Oleksandr Chugai nahe. Er schaut immer wieder aufs Handy, telefoniert mit seinen Eltern, versucht die Neuigkeiten herauszufinden. Die Bilder aus Kiew, wo an ihm vertrauten Plätzen jetzt Panzer stehen, scheinen ihm wie mit Bildbearbeitungsprogrammen konstruiert. Er ist sich aber deren Wirklichkeit bewusst. Und auch, dass die Ukraine nicht weit weg liegt von der Schweiz.

Der Schweiz, seiner zweiten Heimat. Für seine Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste kam der ausgebildete Konzertpianist und Klavierlehrer hierher, inzwischen ist er eingebürgert. Er unterrichtet Klavier an den Kantonsschulen in Wattwil und in Kreuzlingen, vor kurzem hat er ausserdem den Dirigentenstab des Orchesters Divertimento in Kreuzlingen übernommen.

Musik ist auch eine Verbindung zu seinem Bruder, der in Luxemburg lebt. Die beiden treten gemeinsam auf. Die Musik sei es auch, die ihm in diesen Tagen hilft.

«Sie ermöglicht es mir, einmal abzuschalten.»

Musiker aus der Schweiz und aus Russland

Die Musik will er nutzen, um für seine Heimat und für sein Volk etwas Gutes zu tun. «Die Schulleitung und meine Kolleginnen und Kollegen ermöglichen ein Benefizkonzert in Wattwil», sagt Oleksandr Chugai. Dieses findet am kommenden Sonntag, 13. März, um 17 Uhr in der Aula der Kantonsschule Wattwil statt. Auf dem Konzertprogramm stehen Musikstücke von ukrainischen Komponisten und von Komponisten, die dort gelebt haben.

Unterstützt wird der Pianist von den Schweizer Musikern Timon Altweg (Klavier), Joachim Müller-Crépon (Cello), Emma Balko (Gesang) und vom Russen Matvey Demin (Flöte). Der Journalist Andreas Müller-Crépon führt als Moderator durch den Anlass und wird den Anwesenden mehr von der Kultur und dem Volk der Ukraine erzählen. Sämtliche Einnahmen aus der Kollekte gehen vollumfänglich an die Caritas für die Menschen in der Ukraine.

Er fühle sich hilflos und machtlos angesichts des Konflikts, sagt Oleksandr Chugai. Weiterhin wird er die Lage in der Ukraine verfolgen und den Kontakt mit seiner Familie im Osten des Landes aufrechterhalten. Er sei nicht politisch engagiert und wisse, dass es überall gute und schlechte Menschen gebe. Er ist überzeugt: «Frieden kann es nur geben, wenn sich Russland zurückzieht. Wenn die Ukraine aufgibt, dann gibt es in Zukunft diesen Staat nicht mehr.»

