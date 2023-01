Beizensterben gestoppt Das Dorf am Fusse der Iddaburg widersetzt sich dem nationalen Trend: Mit dem «Rössli» und der «Traube» gibt es in Gähwil sogar wieder zwei Gaststätten Vor knapp drei Jahren hat mit dem «Rössli» das letzte Restaurant in Gähwil geschlossen – die «Traube» war schon länger zu. Mittlerweile herrscht in beiden Gasthäusern wieder reger Betrieb. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 23.01.2023, 17.00 Uhr

Acht der neun Gesellschafter, die das «Rössli» in Gähwil gerettet haben, mit Pächterin Rösli Bleiker und ihrem Partner Walter Meier (vorne). Hinten rechts der Holzofen aus dem Jahr 1881. Bild: Beat Lanzendorfer

Es widerlegt den nationalen Trend, wenn ein Dorf mit 1200 Einwohnerinnen und Einwohnern über ein noch gut funktionierendes Restaurant verfügt. Umso erfreulicher ist es, dass in Gähwil mit dem «Rössli» und der «Traube» gleich zwei Gasthäuser betrieben werden. Das war nicht immer so.

Als im April 2020 Pascal und Petra Fischbacher vom «Rössli» die Gäste zum letzten Mal bedienten, drohte der letzte soziale Treffpunkt im Dorf verloren zu gehen, zumal die «Traube» schon länger geschlossen war.

Neun Gesellschafter retten das «Rössli»

Elf Monate nach der vermeintlich definitiven Schliessung nahmen neun Unternehmer – Gähwiler und Heimwehgähwiler – das Zepter im März 2021 in die Hand und gründeten die IG Rössli GmbH. Ihr Zweck war die Erhaltung des Dorfrestaurants am Fusse der Iddaburg. Als die neuen Besitzer mit Rösli Bleiker eine neue Pächterin fanden, war dies der Start einer Erfolgsgeschichte. Zusammen mit ihrem Partner Walter Meier hauchte sie dem Wirtshaus im September 2021 neues Leben ein.

Dazu sagt Werner Messmer, Präsident der IG Rössli GmbH: «In den anderthalb Jahren, in denen es in Gähwil kein Restaurant gab, war zu spüren, wie sehr den Menschen etwas fehlt.» Hinter der Motivation der Käufer seien keine finanziellen Beweggründe gestanden. «Wir wollten für das Dorf wieder einen sozialen und kulturellen Treffpunkt schaffen.»

Nach dem Kauf hätten zuerst einige Schwierigkeiten überwunden werden müssen, denn die Besitzer, obwohl sie nicht blauäugig waren, hatten die Investitionen massiv unterschätzt. «Es kostet Geld, wenn ein Restaurant längere Zeit nicht mehr in Betrieb ist», sagt Messmer. Mittlerweile laufe alles in den richtigen Bahnen, was der Verdienst von Pächterin Rösli Bleiker sei. 500 Tage nach dem Start der Zusammenarbeit ziehen alle Beteiligten ein positives Fazit.

Party wegen des alten Holzofens

Gemäss Messmer sei das Verhältnis zwischen der Pächterin und den Gesellschaftern ausgezeichnet. «Dazu trägt sicher auch bei, dass wir uns einmal im Monat zum Austausch treffen.» Und um das gute Miteinander zu unterstreichen, organisierten Pächterin und Gesellschafter am vergangenen Samstag eine Holzofenparty. Das Interesse war immens und die zur Verfügung stehenden Plätze relativ schnell ausgebucht.

Das Restaurant Rössli in Gähwil ist seit August 2021 wieder geöffnet. Bild: Beat Lanzendorfer

Hinter der Idee stand die Erinnerung an Familie Gämperle. Sie hat vor vielen Jahren nebst dem Betrieb der Gaststätte in einem Holzofen Brot gebacken. Den Ofen mit Jahrgang 1881 gibt es noch immer. Alle Speisen und das frische Brot kamen am Partysamstag aus dem alten «Rössli»-Ofen. Womit der Beweis erbracht ist: Der Ofen ist trotz hohen Alters immer noch betriebsbereit.

Mit einem Augenzwinkern erklärt Messmer: «Spätestens im Jahr 2031, wenn der Ofen 150 Jahre alt wird, wollen wir das Fest wiederholen. Am liebsten aber natürlich schon vorher.» Der Anfang ist gemacht, das Bedürfnis war vorhanden und die rund 170 Gäste seien ein schöner Lohn für den Aufwand.

Die «Traube» hat ebenfalls wieder offen

Ein halbes Jahr nach der Wiedereröffnung des «Rössli» hat auch die «Traube» ihren Betrieb wieder aufgenommen. Wobei die beiden Pächterinnen nicht von einer Konkurrenzsituation sprechen. Im Gegenteil: «Wir haben die Freitage untereinander abgesprochen, sodass den Gähwilerinnen und Gähwilern täglich ein Gasthaus offen steht», sagt Rösli Bleiker. Das werde auch von den Vereinen dankbar angenommen.

Die Ausrichtung und die Speisekarten seien unterschiedlich und würden nicht unbedingt die gleiche Kundschaft ansprechen, erklärt die «Rössli»-Gastgeberin.

