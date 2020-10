Toggenburger Beizen unter der Lupe: Wie gut läuft es mit den Schutzmassnahmen? Im Toggenburg ist die Anzahl der Corona-Infizierten so hoch wie nirgends sonst im Kanton. Manche munkeln, in den Beizen sei man zu sorglos. Unsere Zeitung war auf Beizentour. Lara Wüest 31.10.2020, 17.15 Uhr

Schutzmassnahmen in Restaurants helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

In rasendem Tempo ist die zweite Coronawelle über die Schweiz hereingebrochen. Besonders stark betroffen im Kanton St. Gallen ist das Toggenburg. In den letzten zwei Wochen haben sich pro 100'000 Einwohner fast 1000 Personen infiziert. Weshalb, darüber können die Behörden nur mutmassen.

Die Städter sagen gerne, auf dem Land gehe man zu sorglos mit dem Virus um. In der Region brodelt derweil die Gerüchteküche. Die Beizen, ist hier und da zu hören, seien gefährliche Hotspots. Unsere Zeitung hat sich deshalb in ein paar Beizen umgeschaut.

Wirtin in Quarantäne

Es ist Freitag, kurz nach neun Uhr morgens im Restaurant Ochsen, der gleich am Rand der historischen Altstadt von Lichtensteig steht. In der Gaststube mit der niedrigen Decke sind bis auf einen Tisch alle besetzt. Die Arbeiter aus der Umgebung verbringen hier ihre Znünipause. Die Wirtin Karin Brander trägt Kaffee und Gipfeli an die Tische und im Gesicht eine Maske.

Doch obwohl fast alle Tische besetzt sind, ist der «Ochsen» bloss halb voll: Nur vier Tische stehen in der Stube, weit auseinander hat die Wirtin sie gestellt. An zweien sitzen vier Männer, an einem drei. Auf jedem Tisch liegt eine Liste, mehrere Namen stehen jeweils darauf. Im «Ochsen», das merkt man, sind die Leute vorsichtig. Ältere Stammgäste kämen derzeit gar nicht in die Beiz, sagt die Wirtin.

Infektion der Wirtin liess Gäste vorsichtig werden

Der Schreck sitzt wohl so manchen von ihnen noch in den Knochen: Karin Brander wurde vor gut zwei Wochen positiv auf Covid-19 getestet. Erst am Donnerstag hat sie ihr Restaurant wieder geöffnet. «Meine Infektion hat die Leute geerdet», sagt die Wirtin. Doch davor sei das anders gewesen:

«Viele Stammgäste waren Skeptiker, glaubten gar an eine Verschwörung.»

Masken zum Beispiel hätten da nur ganz wenige getragen.

Mit der Infektion der Wirtin drehte aber auch die Stimmung im «Ochsen». Auf die Schutzmassnahmen angesprochen, sagt ein Gast: Mühsam sei das alles zwar schon, aber eben auch nötig. Ähnlich klingt es an den anderen Tischen.

Sorglose Wanderer aus Zürich

Sorgloser ist die Stimmung ein paar Meter weiter im Café Huber. Auch hier stehen die meisten Tische weit auseinander. Doch in einer Ecke sitzen sechs Männer um zwei Tische, die so nahe beieinanderstehen, dass sie als einer durchgehen. Fröhlich sind sie, fast ausgelassen. Aus dem Raum Zürich seien sie hergereist, eine Wanderung hätten sie im Sinn, sagt einer.

Dass mit sechs Männern eigentlich zwei Personen zu viel um die Tische sitzen, kümmert sie wenig. Seit Mittwoch dürfen sich gemäss Vorgaben vom Bund jeweils nur noch vier Personen gleichzeitig an einen Restauranttisch setzen. Sie seien doch sowieso den ganzen Tag zusammen unterwegs, sagen die Zürcher Wanderer. Auch der Inhaber des Cafés, Roland Huber, mag seine Gäste nicht ermahnen: «Die Leute wissen doch Bescheid. Polizist spielen werde ich nicht.» Auf die Frage, ob er keine Angst vor dem Virus habe, zuckt er mit den Schultern. Es sei doch nur eine Frage der Zeit, bis dieses ins Haus käme.

Viele positive Fälle in Hemberg

15 Autominuten weiter thront Hemberg auf einem Hügel, 1000 Meter über Meer, Thur- und Neckertal liegen dem Dorf zu Füssen. Laut einer Datenauswertung der NZZ ist Hemberg besonders betroffen vom Coronavirus. An den Beizen scheint es aber nicht zu liegen.

An den Holztischen im «Löwen» ist am Freitag wenig los. Es ist kurz vor zwölf. Ein Mann sitzt an einem Tisch, vor ihm steht sein Mittagessen. Sonst ist das Restaurant leer. Die Leute, sagt die Wirtin Elsbeth Roth, seien vorsichtig, manche sogar ängstlich geworden.

«Diese Woche hatten wir an den Mittagen nur wenig Gäste.»

Die Abende liefen dagegen gut. Doch im Vergleich zu früher, als Corona noch kein Thema war, kämen auch dann weniger Leute.

Darauf, dass es nicht mehr als vier Gäste pro Tisch sind, gibt die Wirtin acht. «Es ist jetzt wichtig, dass sich alle an das Schutzkonzept halten.» Polizistin spielen mag sie aber nicht. «Die Menschen sollen sich im ‹Löwen› wohlfühlen.»

Bei Regen fehlen die Gäste

Nur wenige Gäste hat an diesem Mittag auch das Restaurant Hörnli die Strasse runter. Nicht einmal die Hälfte der Tische ist besetzt, nie sitzen mehr als vier Personen daran. Zwar ist der Abstand zwischen manchen Tischen sehr klein. Doch die Wirtin Edith Schelling sagt, mehr Abstand sei gar nicht nötig:

«Im Moment haben wir nicht viele Gäste. Wir können nicht annähernd alle Tische besetzen.»

Auch die Wirtin vom «Hörnli» stellt eher Besorgnis als Sorglosigkeit bei ihren Gästen fest. An die Schutzmassnahmen hielten sich alle. «Es ist derzeit jedem klar, dass das wichtig ist.» Und bei schlechtem Wetter, wenn man drinnen sitzen müsse, da käme fast niemand ins Restaurant.

Etwas anders sieht es in Ebnat-Kappel aus. Dort sind derzeit mehrere Restaurants wegen Corona-Infektionen geschlossen. So etwa das Restaurant Schöntal und der «Löwen». In beiden Fällen habe sich die Wirtinnen infiziert. Äussern möchten sie sich dazu aber nicht.