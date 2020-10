«Beim Skifahren fühle ich mich frei»: Junger Ulisbacher von PluSport als Newcomer des Jahres nominiert Der 18-jährige Ueli Rotach ist von der Behindertensport-Organisation PluSport zum Newcomer des Jahres nominiert worden. Von einem erlittenen Schicksalsschlag in seiner Kindheit ist dem Skiprofi inzwischen nicht mehr viel anzumerken und er hat grosse Pläne für die Zukunft. Janine Bollhalder 07.10.2020, 05.00 Uhr

«Wenn man Ski fährt, ist man schneller, als wenn man rennt», sagt Ueli Rotach aus Ulisbach. Der 18-Jährige ist leidenschaftlicher Skifahrer und von der Behindertensport-Organisation PluSport als Newcomer des Jahres nominiert.

Ueli Rotach PD

Dass Rotach sowohl auf Skiern, als auch im Alltag selbstständig zurechtkommt, war nicht immer selbstverständlich. Im März 2008 ereignete sich der «Schicksalsschlag», wie Rotach den Vorfall zu nennen pflegt.

Der damals fünfjährige Bub erlitt einen Hirnschlag. Eine schwierige und ungewisse Zeit für seine Eltern. Trotz der düsteren Prognosen der Ärzte, machte Rotach schnell Fortschritte und kämpfte sich ins Leben zurück.

Schritt für Schritt zurück ins Leben

Ueli Rotach hat im Sommer eine Lehre als Polymechaniker bei der Heberlin AG in Wattwil angefangen. Seine Tage sind ausgefüllt mit Arbeit, Schule und Fitnesstraining, am Wochenende Zeit mit der Familie verbringen sowie ab und zu ausgehen – ein Leben, wie das der meisten jungen Erwachsenen. Rückblickend sagt Rotach:

«Als sich der Schicksalsschlag ereignete, war ich noch sehr jung und habe die Situation daher nicht als so schlimm erlebt, wie alle anderen um mich herum.»

Erst im Nachhinein realisierte er, was sein Umfeld geleistet hat und dafür ist er sehr dankbar. Dass Rotach ein Handicap hat, auf der Website von Plu­Sport fachlich Cerebralparese benannt, ist dem 18-Jährigen nicht anzumerken. Munter erzählt er von der Arbeit in seinem Lehrbetrieb, seinem guten Schulabschluss und davon, dass er bald die Autoprüfung machen wolle.

Trotz des Schicksalsschlags vor zwölf Jahren meistert er seinen Alltag inzwischen ohne fremde Hilfe. Einzig beim Gehen – da merke man, dass sich Rotach von anderen Gleichalterigen unterscheidet:

«Ich hinke links ein wenig»

Den Skisport fest im Leben integriert

«Beim Skifahren fühle ich mich frei und unbeschwert», sagt Ueli Rotach. Seit vier Jahren gehört er zum Nachwuchskader von Swiss Paralympic und besucht regelmässig Trainingslager. Erst kürzlich war er in Saas-Fee und trainierte mit seinen Kollegen auf dem Gletscher. Sein Ziel: Sich im Skisport etablieren. Dabei wird er nachhaltig von Plu­Sport und auch von seinem Lehrbetrieb unterstützt – Rotach kann für den Sport so viel Freitage beziehen, wie er will, solange er die Schule besucht.

Seine Leistungen auf der Piste weisen ihm den Weg zu weiterreichender Bekanntheit und haben zur Nomination beigetragen. Es ist die elfte Nomination zum Newcomer des Jahres. Bis zum Samstag, 10. Oktober, kann über die Website von Plu­Sport abgestimmt werden.Rotach hofft, dass ein Sieg ihm auch die Aufmerksamkeit anderer Sportarten einbringt. Für ihn ist klar, dass das Skifahren nicht als finanzielles Standbein taugt. Aber er arbeitet darauf hin, dass der Sport auch längerfristig einen Grossteil seines Lebens bestimmt.

Abstimmen unter: www.plusport.ch/newcomer-2019