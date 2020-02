Bei den Fischern gab es keine Diskussionen, weil genug informiert wurde Die Thursanierung und das Fischsterben waren Themen an der Hauptversammlung des Fischereivereins Thur. Urs Nobel 17.02.2020, 05.00 Uhr

Bei den Mitgliedern herrschte in sämtlichen Abstimmungen, welche im Verlauf der Versammlung notwendig waren, Einigkeit. Bild: Urs Nobel

Vereinspräsident Markus Brunner zeigte sich am Schluss der Versammlung am Samstag überrascht und erleichtert. Es hätte ihn nicht verwundert, wenn zahlreiche Voten seitens der Mitglieder wiederum zu heftigen Diskussionen geführt hätten und die Versammlung unendlich in die Länge gezogen worden wäre.