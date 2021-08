Kirchberg: Neue Seelsorgerin für die Seelsorgeeinheit

Begrüssungsgottesdienst Leila Zmero, neue Seelsorgerin der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg: «Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Mitarbeit im Seelsorgeteam» Die 39-jährige Leila Zmero gehört seit Anfang August zum Team der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg. Am Wochenende ist sie den Gläubigen in Begrüssungsgottesdiensten vorgestellt worden. Beat Lanzendorfer 09.08.2021, 12.07 Uhr

Leila Zmero wird in den Begrüssungsgottesdiensten von Pfarrer Mathai Ottappally (links) und Marius Ammann, Präsident des Zweckverbandes, willkommen geheissen. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg erhält Verstärkung. Am 1. August hat Leila Zmero ihre Arbeit im unteren Toggenburg aufgenommen. In drei Begrüssungsgottesdiensten ist die 39-Jährige am Wochenende von der Bevölkerung willkommen geheissen worden.

Die Missio wurde von Bischof Markus Büchel erteilt

Nach der Wahl des Zweckverbandes der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg zur neuen Seelsorgerin, hat Bischof Markus Büchel der 39-jährigen Leila Zmero die Missio (Auftrag) für ihren Dienst im unteren Toggenburg übertragen.

Mit diesem Auftrag erwächst für sie die Pflicht, ein vorbildliches christliches Leben zu führen, den katholischen Glauben treu zu bewahren, den weltkirchlichen und diözesanen Richtlinien und Weisungen getreu nachzukommen und mit grossem Eifer zur Ehre Gottes und zum Heil der ihr anvertrauten Gläubigen zu wirken. Mit der Mitwirkung in den Begrüssungsgottesdiensten am Wochenende – am Samstag in Gähwil, am Sonntag in Bazenheid und Kirchberg – hat sie die ihr übertragenen Aufgaben ein erstes Mal vor den Gläubigen wahrgenommen.

Mathai Ottappally, seit Anfang Jahr Pfarrer der Seelsorgeeinheit, zeigte sich in den Begrüssungsgottesdiensten erfreut darüber, dass sich Leila Zmero entschlossen hat, ihren Wirkungskreis von St.Margrethen, wo sie in der Seelsorgeeinheit Buechberg tätig war, ins Toggenburg zu verlegen. Er sagt:

«Ich kenne sie aus meiner Zeit als Pfarrer in Mels und durfte Leila als herzlichen und offenen Menschen kennenlernen.»

Für ihn und die übrigen Mitarbeitenden des Seelsorgeteams sei der Tag ein besonderer.

Die ersten Menschen kennengelernt

Für Marius Ammann, Präsident des Zweckverbandes der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg, ist die Verpflichtung von Leila Zmero ein Glücksfall.

«In Gesprächen mit ihr haben wir sie als liebenswürdige, aufgestellte und aufgeschlossene Person kennen gelernt, die es versteht, auf Menschen zuzugehen.»

Leila Zmero ihrerseits hat in ihrer ersten Woche an ihrem neuen Wirkungsort den Alters- und Pflegeheimen in der Gemeinde einen Besuch abgestattet und dadurch die ersten Menschen kennen lernen dürfen. «Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Mitarbeit im Seelsorgeteam.» Die neue Seelsorgerin wird ihren Arbeitsplatz im Kirchberger Pfarrhaus haben.

Leile Zmero wird den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung in einer der kommenden Ausgaben näher vorgestellt.