Bazenheider Winterzauber ist eröffnet

Eröffnung Bazenheider Winterzauber: Eintauchen in eine andere Welt Der 73 Tage dauernde Anlass ist am Freitagabend mit Ehrengästen und den Talenten des Eislaufclubs Wil eröffnet worden. Beat Lanzendorfer 13.11.2021, 07.00 Uhr

Linus Thalmann, Damian Ott und Roman Habrik (von links) eröffnen den Bazenheider Winterzauber. Bild: Beat Lanzendorfer

Manchmal dauert es etwas länger, bis Wünsche in Erfüllung gehen. Auf die Fortsetzung des Bazenheider Winterzaubers mussten die Menschen zwei Jahre warten. Dafür werden sie mit einem grösseren Festgelände und einer Verdoppelung der Eisfläche entschädigt.

Verantwortlich dafür sind Simon und Linus Thalmann. Sie setzen das fort, was vor zwei Jahren mit dem 60-Jahr-Jubiläum der Dorfkorporation Bazenheid seinen Anfang nahm. Damals Mitinitianten, führen sie nun das Projekt in Eigenregie weiter und schaffen damit einen regional einzigartigen Anlass.

Ein Schwinger begibt sich aufs Glatteis

Was am Freitagabend begann, dauert 73 Tage und beinhaltet nebst Magischem auf dem Eis viel Unterhaltung im Holzchalet. Remo Sprecher, der durch die Eröffnungsfeier begleitete, hiess als Ehrengäste Gemeindepräsident Roman Habrik und Schwinger Damian Ott willkommen. Dabei zeigte sich der Sieger des Kilchberg-Schwinget beim Interview auf dem Eis fast genauso stilsicher wie auf dem Sägemehl.

Für Roman Habrik ist es nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmer in dieser Zeit einen solchen Anlass auf die Beine stellt. Die Unsicherheit, über den Winter auf so lange Zeit zu planen, sei relativ gross. «Ich habe grosse Freude, dass sich die Familie Thalmann so engagiert und auch der breiten Bevölkerung mit dem Eisfeld wieder eine beliebte Attraktion kostenlos zur Verfügung stellt.»

Die Menschen sollen wieder gelassener werden

Für Habrik sollen die kommenden Wochen auch dazu dienen, wieder vermehrt aufeinander zuzugehen: «Nutzen Sie den heutigen Abend als Startschuss, nicht nur hier eine gute Zeit zu haben, sondern auch im Alltag Toleranz zu leben und wieder etwas gelassener zu werden.»

Mit Einlagen des Eislaufclubs Wil wurde die Eröffnungsfeier abgerundet. Dann gehörte das 1'000 Quadratmeter grosse Eisfeld der Bevölkerung.