Bazenheid wagt sich aufs Glatteis – Am Freitag eröffnet Hausi Leutenegger den Winterzauber Zum 60. Geburtstag der Dorfkorporation verwandelt sich das Gelände rund um die Sportanlage Ifang. Beat Lanzendorfer

Auf dem Bazenheider Ifang ist in den letzten Wochen ein Festareal mit Eisfeld und Chalet entstanden, das am Freitag mit Bob-Olympiasieger und Unternehmer Hausi Leutenegger eröffnet wird.Bild: Beat Lanzendorfer

Was da abgeht, ist für Bazenheid einmalig. Hintergrund ist der 60. Geburtstag der Dorfkorporation. Der Startschuss der Feierlichkeiten erfolgte im März anlässlich der Hauptversammlung mit der Vorstellung des Buches «Gastliches Bazenheid», das aus der Feder von Dorfarchivar Josef Moser stammt.

Mit dem 45-tägigen Winterzauber zündet das zehnköpfige Organisationskomitee und der 12erClub mit seinen vielen Helfern als Veranstalter ab dem 22. November nun ein Feuerwerk, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Anziehungspunkte des Winterzaubers sind das Eisfeld, ein Chalet mit der Möglichkeit zur Verpflegung unter der Führung des Restaurants Toggenburgerhof Kirchberg, sowie eine Bar für gemütliche Stunden. «Das Winterfieber bricht aus», verspricht Hans «Hasä» Stadler, der im Organisationskomitee für die Anlässe verantwortlich zeichnet. Er spricht dabei nicht die in dieser Jahreszeit häufig grassierende Grippewelle an, sondern die Stimmung, die bereits im Vorfeld des Grossanlasses als Vorfreude zu spüren ist.

Ein Ereignis folgt dem anderen

Schon der Auftakt am Freitag hat es in sich. Das Eröffnungsband wird Hausi Leutenegger durchtrennen, der sich als Bob-Olympiasieger bestens auf dem Glatteis auskennt. Am selben Abend spielt die Musikgesellschaft Bazenheid auf. Nebst den vielen auswärtigen Künstlern, welche den mehr als sechswöchigen Anlass bereichern, kommt zur Hauptsache das einheimische «Schaffen» zum Zug. Dazu zählen der «Advent i dä Schmittä» (23. November), ein Jassturnier (30. November), das Bazenheider «Chlaus-Ischelle», das für einmal beim Winterzauber endet (7. Dezember), die Weindegustation von Thomas Dürlewanger (10. Dezember), die Musikstobete am 16. Dezember, oder das Lesen einer Weihnachts- und Wintergeschichte von Kindergärtnerin Irene Schildknecht am 24. Dezember.

Nach den Weihnachtsfeiertagen findet eine Silvesterparty statt, später das Neujahrskonzert mit Il Piacere, des von Anne-Maria Bagdasarjanz gegründeten Kammerorchesters (2. Januar), sowie der Gottesdienst mit Pfarrer Albin Rutz mit integriertem Aussenden der Sternsinger (5. Januar). Ebenso treten die bekannten Bands Marius und die Jagdkapelle (22. Dezember) und Die Draufgänger (29. Dezember) auf. Dauerhaft kann die Bilderausstellung im Chalet von Dorli Kläger und Annemarie Hugentobler bewundert werden.

Reservierungen sind erforderlich

«Das Programm ist vielfältig und beinhaltet für alle etwas», zeigt sich Stadler überzeugt, sodass beim Winterzauber Gross und Klein auf ihre Rechnung kommen. «Es ist zu empfehlen, dass Interessierte in der Gastronomie sowie beim Eisstockschiessen frühzeitig eine Reservation tätigen», sagt er abschliessend.