Bazenheid: Verkehrschaos beim Chlaus-Ischelle

Bazenheid «Es gab tatsächlich Automobilisten, die den Umzug übers Trottoir zu überholen versuchten»: Nach Hackerangriff auf Kadetten versinken Nikoläuse im Verkehrschaos Wie üblich hätte das Bazenheider Chlaus-Ischelle auf gesperrten Zentrumsstrassen stattfinden sollen. Doch am Samstag prallten hier Umzugs- und Verkehrsteilnehmende aufeinander. Denn die aufgebotenen Verkehrskadetten Fürstenland waren nicht erschienen. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 05.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Einschellertruppen mussten sich die Umzugsroute für einmal mit dem Verkehr teilen: Die aufgebotenen Verkehrskadetten waren nicht eingetroffen. Bild: Beat Lanzendorfer

St.Nikoläuse, Samichläuse, Schmutzli und Esel, Fackeln tragende Blauringmädchen und rhythmisch schreitende Einschellertruppen aus Benken und Mosnang: Dem Bazenheider Chlaus-Ischelle wohnt ein feierlicher, vorweihnachtlicher Zauber inne. Als kultureller Adventsbeitrag von der Theatergruppe Bazenheid organisiert, zieht der Umzug alljährlich am ersten Dezember-Samstag ein breites Publikum an.

Auch zur 42. Auflage des Traditionsanlasses, die auf einer verkürzten Route ab dem Hochhaus über die Wilerstrasse und den Ifangkreisel zum «Winterzauber» führte, standen die Besucherinnen und Besucher gedrängt am Strassenrand, um einen Blick auf den Lichterzug zu erhaschen. Dass heuer Autoscheinwerfer und Motorenlärm die Stimmung trüben würden, damit hatte niemand gerechnet – schon gar nicht der Veranstalter.

Kein Improvisieren möglich

«Wir haben die Verkehrskadetten Fürstenland wie in den Jahren zuvor aufgeboten und auch eine Buchungsbestätigung erhalten», sagt Manuela Winteler, Vorstandsmitglied der organisierenden Theatergruppe Bazenheid. Dass die Kontrollposten fehlten, sei erst kurz vor dem Umzugsbeginn festgestellt worden: «Die Ischeller an der Umzugsspitze machten Autos aus, die ab dem Ifangkreisel in die Wilerstrasse einbogen.»

Manuela Winteler, Vorstandsmitglied der Theatergruppe Bazenheid Bild: Beat Lanzendorfer

Allerdings sei zu dem Zeitpunkt keine Reaktion mehr möglich gewesen, sagt Manuela Winteler und ergänzt: «Der Einsatz von Verkehrskadetten ist eine Auflage der Kantonspolizei St.Gallen.» Und weiter:

«Selbst wenn dies organisatorisch machbar gewesen wäre, hätten wir nicht spontan Leute aus unseren Reihen für die Verkehrsregelung abordnen dürfen.»

Buchungssystem gehackt

So bewegte sich der Umzug über die Wilerstrasse, während gleichzeitig der Verkehr zirkulierte. Passiert sei gottlob nichts, sagt Manuela Winteler. Obwohl es teilweise zu extrem gefährlichen Situationen gekommen sei: «Es gab tatsächlich Automobilisten, die den Umzug übers Trottoir zu überholen versuchten.»

Was war geschehen, dass die angeforderten Verkehrskadetten nicht wie bestellt um 16.45 Uhr am Ort waren? Klarheit schuf einer der drei von den Organisatoren des Bazenheider Winterzaubers verpflichteten Verkehrskadetten bereits am Samstagabend. Der Grund liege in einem Hackerangriff auf das Buchungssystem der Verkehrskadetten Fürstenland, erklärte er gegenüber den Verantwortlichen der Theatergruppe Bazenheid.

Möglicherweise weitere Betroffene

Dies bestätigt Oliver Caspari, der den Verein Verkehrskadetten Fürstenland präsidiert. Allerdings sei das System bereits vor drei oder vier Wochen lahmgelegt worden. Offenbar, sagt Caspari, seien bei der Wiederherstellung der Daten aus dem Back-up nicht alle hinterlegten Informationen mitgenommen worden. Für Caspari und seine Organisation eine unangenehme Situation. Er sagt:

«Wir wissen, dass die Buchung für das ‹Chlaus-Ischelle› betroffen war, aber nicht, ob diese die einzige ist.»

Für die IT-Verantwortlichen bedeutet dies Ursachenforschung für jene, welche Aufträge entgegengenommen haben, Gehirnjogging. Natürlich gehe es jetzt primär darum, die Vollständigkeit der Aufträge zu überprüfen, aber nicht nur. «Wir sichern die Daten täglich. Ist ein Back-up unvollständig, besteht definitiv Abklärungsbedarf», sagt Caspari.

Was zum Hacken eines Vereinssystems wie jenes der Verkehrskadetten Fürstenland motivieren könnte, kann sich Oliver Caspari nicht erklären. Finanzielle Gründe könnten es nicht sein, sagt er, denn über das System würden ausschliesslich Buchungen und Zahlungen verwaltet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen