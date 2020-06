Bazenheid: Mann bei Auffahrkollision leicht verletzt Am Sonntag, kurz nach 10 Uhr, ist es auf der Umfahrungsstrasse H16 zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos gekommen. Ein 64-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken. 22.06.2020, 11.37 Uhr

Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beträgt laut Kantonspolizei 10'000 Franken. Bild: Kapo

(kapo/uh) Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Auto von Wattwil in Richtung Wil. Vor dem Wihaldentunnel bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 64-jährige Mann sein Auto verkehrsbedingt abbremste. Folglich prallte sein Auto gegen das Autoheck des vor ihm fahrenden Mannes.

Durch den Aufprall zog sich der 64-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde von der Rettung ins Spital gefahren, heisst es in der Mitteilung weiter. An den Autos entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken. Auf Grund der Unfallaufnahme musste die Umfahrungsstrasse von Wattwil in Richtung Wil einspurig für rund eine Stunde gesperrt werden.