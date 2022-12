Bazenheid Lieber Sonne statt Schnee: Winterzauber Bazenheid profitiert von einer optimalen Saison und blickt erwartungsvoll auf die Weihnachtstage Mit den Weihnachtstagen erlebt der Winterzauber Bazenheid einen Höhepunkt. Die Verantwortlichen zeigen sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Betrieb. Ein Organisator zieht eine Zwischenbilanz. Alec Nedic 19.12.2022, 18.00 Uhr

Der Winterzauber Bazenheid stösst auf Anklang. Bild: Beat Lanzendorfer

Halbzeit beim Winterzauber Bazenheid: Seit über einem Monat sind das Eisfeld und die Chalets geöffnet und stossen bei den Besucherinnen und Besuchern auf grosse Beliebtheit. Mit dem ersten Schnee hielt die Adventsstimmung im Weihnachtsdörfchen endgültig Einzug.

An einem sonnigen Wochenende flitzen Kinder und Jugendliche mit ihren Schlittschuhen über das Eisfeld, während sich die Eltern auf einen Glühwein treffen. Das Fondue wird in den heissen Caquelons literweise aufgetischt. Simon Thalmann, Organisator des Winterzaubers bestätigt die hohe Nachfrage.

«Die Chalets werden sehr gut gebucht und vor allem an den Wochenenden herrscht auf und neben dem Eisfeld reger Betrieb.»

Im Vergleich zu den letztjährigen Durchführungen, die durch die Corona-Einschränkungen nicht wie gewünscht über die Bühne gingen, spüre man in dieser Saison ein deutlich grösseres Interesse. «Bisher wurden unsere Erwartungen erfüllt und wir hoffen, dass es so weitergeht», sagt Simon Thalmann.

Sonnenschein statt Schneegestöber

Auch den Gästen scheint der aktuelle Winterzauber Bazenheid zu gefallen. Die Neuerungen wie beispielsweise das zusätzliche Chalet werden geschätzt. Bisher habe man fast ausschliesslich positive Rückmeldungen erhalten, bemerkt der Organisator.

Das «Winterbar»-Chalet auf dem Gelände des Winterzaubers Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Schnee trägt zwar viel zur winterlichen Stimmung bei, trotzdem hoffe man aber speziell während der Weihnachtstage auf sonniges und niederschlagarmes Wetter. Wenn es viel schneit, muss das Eisfeld mehrmals täglich aufbereitet werden. Die Besucherzahl auf dem Eisfeld sei daher eher von schönem Wetter abhängig, erklärt Simon Thalmann.

Gaudi am Stephans-Tag

Ein Highlight des Winterzaubers steht nun kurz bevor. Die erfolgreiche Band Stubete Gäng aus der Innerschweiz tritt am 26. Dezember in Bazenheid auf. Ihren Musikstil beschreibt die Gruppe als «Urban Ländler», mit ihrem Mundartpop sind sie bekannt für ihre Auftritte. Zwischen Weihnachten und Neujahr hat der Winterzauber Bazenheid geöffnet. An Silvester rutschen Partyfreunde mit DJ-Begleitung ins neue Jahr.

Für die zweite Hälfte des Winterzaubers hofft Simon Thalmann, dass es so weitergeht wie bisher.

«Bleibt die Nachfrage gleich, sind wir mehr als zufrieden. Jetzt brauchen wir nur ein paar schöne Sonnentage.»

Winterzauber in Bazenheid Der Winterzauber in Bazenheid hat noch bis am 22. Januar 2023 geöffnet. Neben der Eisbahn und dem Eisstockschiessen bieten Holzchalets Platz für 240 Gäste zum Zusammensitzen oder für das gemeinsame Adventsessen.