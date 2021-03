Bazenheid Hilfe in schweren Zeiten: Das «Trauerkafi» hat eine neue Leiterin Wechsel im Bazenheider «Trauerkafi»: Claudia Leu folgte auf Annelies Gallian, die seit der Einführung des Angebots im Jahr 2013 die Leitung innehatte. Beat Lanzendorfer 29.03.2021, 12.00 Uhr

Claudia Leu (links) übernimmt von Annelies Gallian die Leitung des «Trauerkafi». Bild: Beat Lanzendorfer

Menschen, die einen Freund oder Angehörigen verloren haben, sind mit ihrer Trauer oftmals überfordert. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann hilfreich sein, besser mit der Situation umgehen zu können.

Das vor acht Jahren ins Leben gerufene «Trauerkafi» im Seniorenpark Bazenheid kommt diesem Bedürfnis nach. Anfang Jahr ist es zu einem Wechsel in der Leitung gekommen – Annelies Gallian übergab die Führung an Claudia Leu. Wegen der Coronapandemie konnten bisher aber keine Treffen stattfinden.

Das Angebot kann auch am Mittwochabend genutzt werden

Die 54-jährige Claudia Leu lebt mit ihrer Familie in Kirchberg und möchte das Angebot des «Trauerkafi» noch etwas ausbauen.

Bisher bot sich den Angehörigen Verstorbener die Möglichkeit, sich alle drei Monate am Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr im Aufenthaltsraum des Seniorenparks Ifang zu treffen. Neu wird dieses Angebot wiederum jeweils alle drei Monate an einem Freitagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr stattfinden – erstmals am 28. Mai.

Rund viermal jährlich könnten Interessierte das Angebot neu auch jeweils am Mittwochabend zwischen 19 und 21 Uhr in Anspruch nehmen. «Weil wir auch Betroffene im Berufsleben erreichen wollen, habe ich mich entschieden, Zusammenkünfte auch am Abend anzubieten», erklärt Claudia Leu. Dieses Angebot findet erstmals am 21. April statt.

Gemeinsame Besuche auf dem Friedhof

Die ausgebildete Kinderpflegerin und langjährige Kursleiterin beim Roten Kreuz für Babysitterkurse im Kanton St.Gallen arbeitet zurzeit mit einem 60-Prozent-Pensum bei einer Kita in Winterthur. Die Ausbildung zur Sterbe- und Trauerbegleiterin absolvierte sie während zwölf Monaten ab November 2018.

Claudia Leu. Bild: Beat Lanzendorfer

«Der Auslöser war der Verlust mir nahestehender Menschen. Ich habe vor knapp drei Jahren innert weniger Monate enge Freunde und meinen Vater verloren.»

Im letzten Jahr hätte sie dann ihre beste Freundin, die schwer an Krebs erkrankte, bis in den Tod begleitet. «Die Ausbildung zur Trauer- und Sterbebegleiterin hat mir geholfen, mit der Situation umzugehen.»

Das Bedürfnis, Betroffene in dieser schwierigen Zeit ein Stück zu begleiten, lässt Claudia Leu nun das «Trauerkafi» übernehmen. Darüber zeigt sich Annelies Gallian erfreut, war sie doch auf der Suche nach einer Nachfolgerin. «Ich bin überzeugt, dass wir mit Claudia Leu eine gute Lösung gefunden haben.»

Die neue Leiterin könne sich vorstellen, mit den Trauernden auch Anlässe im Freien durchzuführen. «Spaziergänge oder gemeinsame Besuche auf dem Friedhof oder an Lieblingsplätzen können dazu beitragen, die Trauer besser zu verarbeiten.»

Selbstverständlich würden bei den Treffen die Vorschriften des BAG eingehalten. Interessierte seien herzlich willkommen und dürften sich gerne unter der E-Mail-Adresse claudia@leu-family.ch vorgängig anmelden - auch für Einzelgespräche oder weitere Informationen.

Ein Angebot des Palliativ-Forums Kirchberg

Eines der Ziele der neuen Leiterin sei es, das Angebot in Kirchberg und Bazenheid anbieten zu können. Das «Trauerkafi» richte sich an alle Menschen inner- und ausserhalb der Gemeinde Kirchberg. Obwohl es als überkonfessionelles Angebot verstanden wird, könne es durchaus sein, dass auch einmal ein Pfarrer anwesend sei, erklärt Claudia Leu weiter.

Das «Trauerkafi» ist Bestandteil des Palliativ-Forums Kirchberg. Diese Plattform existiert seit dem Jahr 2009 in der Gemeinde. Dessen Leitung lag auch in den Händen von Annelies Gallian. Mit Claudia Frey hat sie nun ebenfalls eine kompetente Nachfolgerin gefunden. Die 70-jährige Annelies Gallian wird sich bei Bedarf aber weiterhin im «Trauerkafi» zur Verfügung stellen.