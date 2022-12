Bazenheid Hackbrett und Boogie-Woogie schlagen König Fussball mit einem ausverkauften Konzert Am vergangenen Freitagabend bot der Kultur-Treff Bräägg mit dem Hackbrettspieler Nicolas Senn und dem Pianisten Elias Bernet ein musikalisches Unterhaltungsprogramm. Die Vorfreude des Publikums schien riesig gewesen zu sein – denn das Konzert war schon im Vorfeld ausverkauft. Christoph Heer 04.12.2022, 13.00 Uhr

Hackbrettvirtuose Nicolas Senn eröffnete das Konzert im Kultur-Treff Bräägg. Bild: Christoph Heer

«Herzlich willkommen zum Spiel zwischen … natürlich nicht, denn wir haben heute zwei Stars der Musikszene hier und überlassen den Fussball den Sportfans.» So begrüsste Hans «Hasä» Stadler die über 100 Besucherinnen und Besucher im Kultur-Treff Bräägg. Ganz besonders freute sich der Präsident des Kultur-Treffs darüber, dass auch die beiden Liegenschaftsbesitzer Yvonne und Rolf Gähwiler wieder mit dabei waren:

«Ohne die beiden würden wir heute nicht hier sitzen. Und so hoffen wir doch allesamt auf viele weitere Jahre mit feinsten Kulturerlebnissen hier im Bräägg.»

Der Kultur-Treff Bräägg organisiert jährlich vier bis fünf kulturelle Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Kabarett, Musik und Literatur im Saal der ehemaligen Wirtschaft «Zur Traube». Auf das sich zu Ende neigende Jahr angesprochen, erklärte Hasä Stadler, dass rückblickend sein eigentlicher Höhepunkt die tolle Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands gewesen sei. «Wir sind ein harmonisches Team, voller Wertschätzung einander gegenüber und mit der Gewissheit, dass jeder weiss, was zu tun ist. Es läuft einfach seit Jahren absolut Hand in Hand und das freut mich riesig», so Stadler.

Auch den Wegfall der Coronarestriktionen sprach Stadler an. «Wir bemerken dahingehend, dass die Welt wieder offen ist, dass sich die Menschen wieder auf Kultur und Vergnügen freuen. Und das ist gut so.»

Zum Start ein «Kafi Biberflade»

Auch «Kulturministerin» Esther Burkhalter begrüsste die Besucherschar persönlich und drückte ihre Vorfreude auf das gut zweistündige Unterhaltungsprogramm von Senn und Bernet aus. Wobei es am Hackbrettvirtuosen Nicolas Senn lag, den Auftakt zu machen. Mit «Kafi Biberflade» und weiteren Liedern holte er das Publikum in einem ersten musikalischen Teil ab. Dann stiess Pianist Elias Bernet dazu.

Von links: Hans Stadler (Präsident Kultur-Treff Bräägg), Elias Bernet (Pianist), Esther Burkhalter (Kulturministerin), Nicolas Senn (Hackbrett). Bild: Christoph Heer

Ab da hiess es «Hackbrett meets Boogie-Woogie». Eine Kombination, die wohl vielen unbekannt war, sich aber im Konzert schnell als eine Verbindung mit Ohrwurm-Potenzial herausstellte. Mit ihrer kreativen Offenheit wagten sich die beiden Musiker vom traditionellen Appenzeller Wälserli zum packenden Hack'n'Roll.

Weitere Stile mischten sich dazu, wobei die unerwartete Kombination von alpenländischen Hackbrettklängen und bluesigen Piano-Grooves beim Publikum äusserst gut angekommen ist. Auch Nicolas Senn wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte: «Es ist schön, hier vor ausverkauftem Haus aufzutreten. Toll, dass ihr euch gegen Fussball entschieden habt», sagte er augenzwinkernd.