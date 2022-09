Grastrocknungsanlage Bazenheid kämpft mit steigenden Gaspreisen

Steigende Gaspreise «Bauern schauen sich nach günstigeren Alternativen um»: Bazenheider Grastrocknungsanlage kämpft mit sinkender Nachfrage Vor rund drei Wochen hat die Grastrocknungsanlage in Bazenheid ihren Betrieb wieder aufgenommen. Wegen der explodierenden Gaspreise ist dieses Jahr jedoch vieles anders. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 13.09.2022, 18.00 Uhr

Vor drei Wochen hat die Grastrocknungsanlage Bazenheid ihren Betrieb aufgenommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Seit dem 22. August steigen wieder weisse Dampfwolken aus dem Kamin der Grastrocknungsanlage Bazenheid im Bräägg den Himmel empor. Dann nämlich hat die Anlage den Betrieb der neuen Saison aufgenommen. Drei Wochen früher als im vergangenen Jahr, wie Betriebsleiter Ruedi Fässler sagt. «Wegen des trockenen Sommers war der Mais dieses Jahr früher reif, daher haben wir auch früher die Saison begonnen.»

Die Zeichen stünden gut, dass es eine gute Saison werde. Nicht ganz so gut wie der Rekordsommer 2018, als man 2100 Tonnen Trockenfutter herstellen konnte – aber zufriedenstellend.

Gaspreis treibt Produktionskosten in die Höhe

Und trotzdem sind die Rahmenbedingungen dieses Jahr komplett anders. Fässler sagt:

Ruedi Fässler ist Betriebsleiter der Grastrocknungsanlage Bazenheid. Bild: Felicitas Markoff

«Hauptgrund dafür ist der Gaspreis, der dreimal höher ist als damals. Alleine im Vergleich zum vergangenen Jahr hat er sich dieses Jahr verdoppelt.»

Pro 100 Kilo koste der Trocknungsprozess im Schnitt zehn Franken mehr als in der Vorgängersaison. «Das sind gewaltige Unterschiede, wenn man bedenkt, dass wir mehrere hundert Tonnen im Jahr produzieren», sagt Fässler.

In der Grastrocknungsanlage wird mittlerweile hauptsächlich – anders als es der Name vermuten lässt – Mais verarbeitet. Der Mais, den Bauern aus der Umgebung anliefern, wird gehäckselt, getrocknet und zu kleinen Würfeln gepresst. Beim Trocknungsprozess verdampft das Wasser – bei Gras maximal fünf Tonnen Wasser pro Stunde, bei Mais nur rund drei Tonnen Wasser – und entweicht als weisser Wasserdampf aus dem Kamin.

Mit Ruedi Fässler kam der Maishandel Die Grastrocknungsgenossenschaft Bazenheid besteht seit 1942. Bis 1965 stand das Betriebsgebäude im Dorfkern, ehe es ein Grossbrand vollständig vernichtete. Noch im selben Jahr wurde der Bau einer neuen Anlage ausserhalb des Dorfes beschlossen – der heutige Standort im Bräägg. 1987 begann Ruedi Fässler als Betriebsleiter in der Grastrocknungsanlage. Gleichzeitig kam neben der Trocknung von Gras auch der Handel mit Mais hinzu. Der Anteil an getrockneten Maiswürfeln im Jahresumsatz hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Nun ist es das wichtigste Standbein der Bazenheider «Graströchni» geworden. (alr)

Nachfrage durch Preiserhöhungen bisher noch spärlich

Die Produktion der Maiswürfel ist sehr energielastig, denn die Wärme, um den Mais zu trocknen, erzeugt ein Gasbrenner. Je nasser das Produkt ist, desto mehr müsse man heizen, dies verbrauche dann Gas. «Wir müssen das Produkt auf eine gewisse Trockenheit bringen, sodass es nicht schimmelt», sagt Fässler.

Dazu komme, dass Bazenheid den höchsten Gaspreis in der Region bezahle. Die Grastrocknungsanlage bezieht das Gas von der Säntis Energie AG in Wattwil. Durch den Gaspreis schiesse auch der Preis für die Maiswürfel in die Höhe. Fässler sagt:

«Die Nachfrage nach unseren Produkten ist bisher noch spärlich. Viele Bauern schauen sich nach günstigeren Alternativen um.»

Die Trocknungstrommel der Grastrocknungsanlage wird mit einem Gasbrenner beheizt. Bild: Felicitas Markoff

Betriebsleiter rechnet mit einem Drittel weniger Umsatz

Ein Vorteil habe die Grastrocknungsanlage in Bazenheid trotzdem: Im Gegensatz zu anderen Anlagen, die bereits ausgelastet seien, habe man bei hoher Nachfrage noch am ehesten Kapazität. «Daher kommen die Bauern auch so und nehmen den etwas höheren Preis in Kauf.»

Dennoch: In einem guten Jahr verkaufe man 700 bis 1000 Tonnen Maiswürfel, im Rekordjahr 2018 wie erwähnt gar 2100 Tonnen. Fässler sagt:

«Dieses Jahr schätze ich, sofern weiterhin alles optimal läuft, dass wir 500 Tonnen verkaufen werden. Dafür muss allerdings das Wetter weiterhin gut sein.»

Ruedi Fässler schätzt, dass dieses Jahr rund 500 Tonnen Maiswürfel verkauft werden. Bild: Felicitas Markoff

