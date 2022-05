Bazenheid: Auffahrtslager mit fast 700 Kindern

Bazenheid: Es kehrt Leben ein in der Wild-West-Stadt Little Hank's Paradise Das Auffahrtslager von Jungwacht Blauring Region Toggenburg (kurz UFLA) startete am Donnerstag. Fast 700 Personen kamen auf den Lagerplatz in Bazenheid. Für ein so grosses Zeltlager werden nebst finanzieller Unterstützung auch viele helfende Hände gebraucht. Aktualisiert 27.05.2022, 18.59 Uhr

Einmarsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Lagerareal. Bild: PD

Am Donnerstagmorgen machten sich die 13 Scharen auf den Weg in die Wild-West-Stadt «Little Hank's Paradise». Nach dem feierlichen Einmarsch durch das grosse UFLA-Tor richteten sich die Scharen auf ihrem eigenen Lagerplatz ein und erkundeten die Stadt.

Neben einer Sirupbar und einem Kiosk hat Little Hank's Paradise auch einen Postschalter, einen Kirchturm, eine eigene Zeitungsredaktion und vieles mehr zu bieten. Die tagesaktuelle Zeitung mit Klatsch und Tratsch sowie News aus der Stadt wird jeweils am Morgen verteilt und kann auch auf der Website gelesen werden.

Kartoffelstock mit Brätchügeli, Gemüsecurry und Spätzli

Für das leibliche Wohl der 692 hungrigen Mäuler sorgen 15 Helfende aus dem Küchenteam. Gekocht wird direkt auf dem Lagerplatz, teils sogar über dem Feuer. Die Mahlzeiten werden gestaffelt in drei Gruppen im grossen Esszelt eingenommen. Für das Abendessen werden so gut und gerne 100 Kilogramm Teigwaren gekocht und an der 24 Meter langen Fassstrasse geschöpft.

Die Barkeeper der Sirup-Bar konnten sich über einen Mangel an Kunden nicht beklagen. Bild: PD

185 Leiterinnen und Leiter, 60 Helfer und 30 OK-Mitglieder leisten einen ehrenamtlichen Einsatz, um dieses tolle Erlebnis für die 400 Kinder und Jugendlichen möglich zu machen.

Nur alle vier Jahre

Das Auffahrtslager von Jungwacht Blauring Region Toggenburg findet alle vier Jahre statt. 13 Scharen der Jungwacht Blauring Region Toggenburg, welche sich von Wattwil über Wil bis nach Andwil-Arnegg erstreckt, nehmen daran teil.

Das Lagergelände befindet sich in Bazenheid, Gemeinde Kirchberg. Bild: PD

Dieses Jahr wird das Zeltlager vom 26. bis zum 29. Mai durchgeführt. Etwas ausserhalb von Bazenheid wurde ein hervorragender Lagerplatz gefunden.

Freunde, Bekannte und Verwandte dürfen Little Hank's Paradise gerne besuchen. Vom Balkon des Besuchersaloons kann das Leben in der Stadt genau beobachtet werden. Der Besuchersaloon ist am Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. (pd/mkn)

Blick auf den Saloon von Little Hank’s Paradise. Bild: PD