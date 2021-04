Bazenheid Die Coronapandemie geht auch an der Dorfkorporation nicht spurlos vorüber – trotzdem sind Investitionen im Umfang von mehreren Millionen geplant Die Bürgerversammlung der Dorfkorporation kann wie im Vorjahr nicht stattfinden – die Stimmberechtigten sind aufgerufen, am 25. April über vier Anträge an der Urne zu entscheiden. Beat Lanzendorfer 08.04.2021, 17.00 Uhr

Vor einem Vierteljahrhundert sind im Kommunikationsnetz der Dorfkorporation Bazenheid erstmals Glasfaserkabel eingezogen worden. Mit einer Investition von 1,5 Millionen Franken in den kommenden drei Jahren soll das Generationenprojekt Glasfasernetz bis im Jahr 2024 seinen Abschluss finden.

Ein Drittel dieser Summe wird bereits in diesem Jahr «verbaut». Darüber hinaus wird in den kommenden Monaten im Umfang von 400'000 Franken das Wassernetz erneuert.

Vorerst nur eine Verbindung nach Wil

Die Geschichte der Glasfaser in Bazenheid beginnt Mitte der Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts. Dem damaligen Verwaltungsrat der Dorfkorporation war bewusst, dass die 1971 in Betrieb genommene Gemeinschaftsantenne auf dem Norenberg nicht mehr den erhöhten Anforderungen der Bildqualität gerecht wird.

Als 1996 das Glasfasernetz zwischen Wil und Wildhaus ausgebaut wurde, schloss sich die Dorfkorporation dem Projekt an. Was vorerst nur als Verbindung zu den technischen Betrieben nach Wil gedacht war, erfuhr 17 Jahre später eine Fortsetzung. Im Jahre 2013 beschloss der Verwaltungsrat, zukünftig alle Neubauten in Bazenheid mit Glasfaser auszurüsten.

Weitere vier Jahre später fällt der Entscheid, sämtliche Wohneinheiten bis 2024 an das Glasfasernetz anzuschliessen. Wenn in drei Jahren das Projekt abgeschlossen wird, hat die Dorfkorporation rund vier Millionen Franken in das Glasfasernetz investiert. Dazu Felix Forster, Präsident der Dorfkorporation:

«Um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir uns entschieden, die Weiterentwicklung des Glasfasernetzes konsequent voranzutreiben.»

Das Wassernetz ist in einem Topzustand

Nebst der Kommunikation ist die Dorfkorporation Bazenheid für das Wassernetz zuständig. Auch in dieses wurde in den vergangenen Jahren kräftig investiert. Empfiehlt der schweizerische Fachverband für Wasser und Gas, jährlich zwischen 1,2 bis 1,4 Prozent der Wasserleitungen zu ersetzen, fällt dieser Wert in Bazenheid mit sechs Prozent (2019) respektive fünf Prozent (2020) überdurchschnittlich hoch aus. Dazu Forster:

«Beim Verlegen der Fernwärmerohre haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt und auch die Wasserleitungen ersetzt.»

Dies sei ein Grund, weshalb die Investitionen beim Wassernetz in den kommenden Jahren etwas zurückgefahren werden könnten. Die Gebühr für das Wasser bleibt auch im laufenden Jahr unverändert bei 85 Rappen pro Kubikmeter.

Übernachtungszahlen im «Bären» sind eingebrochen

Etwas Sorgen bereitet der sich im Besitz der Dorfkorporation befindliche «Bären». Während das Restaurant verpachtet ist, betreibt die Dorfkorporation die Zimmer in Eigenregie.

«Im Bereich des Hotels konnten wir im Jahre 2019 auf der Einnahmenseite 198'000 Franken verbuchen, im letzten Jahre war es gerade noch die Hälfte davon», sagt Forster. Stornierungen und die Absage der Wiederholungskurse der Armee hätten zu einer unterdurchschnittlichen Auslastung geführt.

Überdies wurde Restaurant-Pächterin Nicole Buff während des Lockdowns der Mietzins erlassen. Das Restaurant musste in der Zeit vom 16. März bis 11. Mai 2020 seine Türen schliessen. Trotz des turbulenten Jahres weist die Rechnung der Dorfkorporation Bazenheid einen Gewinn von rund 260'000 Franken aus.

Abstimmung an der Urne

Wie vor Jahresfrist kann die Bürgerversammlung der Dorfkorporation nicht physisch durchgeführt werden. Die Urnenabstimmung findet am Sonntag, 25. April, statt. Nebst der Jahresrechnung 2020 sowie des Budgets 2021 liegen den Stimmberechtigten zwei Anträge vor.

Zum einen geht es um die Erneuerung der Trink- und Löschwasserleitung in der Ifangstrasse in der Grössenordnung von rund 208'000 Franken. Zum anderen beantragt der Verwaltungsrat 1,5 Millionen Franken für die Erneuerung des Kabelnetzes in ein Glasfasernetz bis im Jahr 2024.