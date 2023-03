Der Bazenheider Joseph Koch kritisiert das Bistum

Bazenheid Der Präsident der katholischen Kirchgemeinde wirft dem Bistum Führungsschwäche vor – das sind die Gründe Die drei Kirchgemeinden Kirchberg, Bazenheid und Gähwil – heute noch Seelsorgeeinheit – verschmelzen am 1. Januar 2024 zur Kirchgemeinde Alttoggenburg. Deshalb finden in diesem Jahr zum letzten Mal separate Kirchbürgerversammlungen statt. Joseph Koch nahm diejenige in Bazenheid zum Anlass, um auf seine 20-jährige Amtszeit als Präsident zurückzublicken. Beat Lanzendorfer 21.03.2023, 12.00 Uhr

Sie führen den Bazenheider Kirchenverwaltungsrat im letzten Rechnungsjahr, von links: Reto Huser, Marius Ammann, Nicole Ott, Silvia Scherrer und Joseph Koch, Präsident. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit Beethovens «Lied an die Freude» leitete der katholische Kirchenchor am Montagabend den letzten Akt der katholischen Kirchgemeinde Bazenheid ein - die Kirchbürgerversammlung. Für Joseph Koch, der seit 20 Jahren dem Verwaltungsrat als Präsident vorsteht, gab es in seiner Amtszeit aber nicht nur freudige Ereignisse.

Im Vorfeld seiner letzten Kirchbürgerversammlung ging er auf die besonderen Momente seiner langjährigen Tätigkeit ein. Dabei kam auch die Auseinandersetzung rund um Pfarrer Albin Rutz zur Sprache. Der Kirchenstreit im Jahre 2019 führte soweit, dass Pfarrer Rutz seine Demission einreichte.

Trotz einer Petition von 1600 Unterschriften, die den Verbleib des beliebten Pfarrers verlangte, liess sich Bischof Markus Büchel nicht erweichen und entschied, dass Rutz und drei weitere Mitglieder des Pastoralteams die Seelsorgeeinheit verlassen müssen. Koch empfand die Querelen damals als sehr belastend. Rückblickend sagt er: «Hier offenbarte sich eine eklatante Führungsschwäche auf Seiten des Bistums.»

Positive Erfahrungen bei der Kandidatensuche

Die Ereignisse von damals seien nicht vergessen, die Situation habe sich aber längst entspannt. Dazu trage Pfarrer Mathai Ottappally bei, mit dem Koch nach eigener Aussage in seinem jetzt gut zweijährigen Wirken viele spannende und konstruktive Gespräche führen durfte. Das gelte auch für die beiden Vorgänger des jetzigen Pfarrers. Vor Ottappally war dies Albin Rutz, davor während eines Jahrzehnts Pfarrer Karl Wenzinger.

Koch erklärt, er habe auch nie Mühe bekundet, entstandene Lücken in den kirchlichen Gremien wieder zu füllen: «In den zwanzig Jahren hat immer die erste Person, die ich für ein Amt angefragt habe, jeweils zugesagt.» Zu den Höhepunkten seiner Schaffenszeit zählt er die Sanierung der Kapelle St.Laurentius, welche eine intensive Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und den Kunsthandwerkern erforderte. Dasselbe gelte für die Pfarrkirche, bei der vor sechs Jahren eine Fassadenrenovation sowie einen Innenreinigung erfolgte.

Überschuss statt Entnahme aus den Reserven

Bei der am Montag im Pfarreizentrum abgehaltenen Kirchbürgerversammlung erfuhren die 63 anwesenden Stimmberechtigten, dass die katholische Kirchgemeinde Bazenheid das vergangene Rechnungsjahr mit einem Ertragsüberschuss von knapp 48000 Franken abgeschlossen hat.

Joseph Koch, seit 20 Jahren Präsident des katholischen Kirchenverwaltungsrates in Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Budgetiert war eine Entnahme aus den Reserven von 144000 Franken. Begründet wird dies mit erheblich höheren Steuererträgen als zuvor prognostiziert. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 26 Prozent wird 2023 mit einem ausgeglichenen Budget gerechnet. Dies unter anderem deshalb, weil keine grösseren Investitionen an kirchlichen Einrichtungen getätigt werden müssen.

Abstimmung findet im September statt

An der Urnenabstimmung vom 31. Oktober 2021 sagten die Stimmberechtigten der drei Kirchgemeinden Bazenheid, Gähwil und Kirchberg Ja zur Vereinigung. Die neue Kirchgemeinde Alttoggenburg startet nun am 1. Januar 2024. Mit Pius Bürge konnte bereits ein Geschäftsführer eingestellt werden, der seine Arbeit mit einem 70-Prozent-Pensum am 1. Juli aufnimmt. Der sechsköpfige Verwaltungsrat wird am 10. September an der Urne gewählt. Gemäss Marius Ammann, zurzeit Aktuar beim Bazenheider Kirchenverwaltungsrat, er stellt sich als Kandidat für das Präsidentenamt zur Verfügung, sei vorgesehen, dass jeweils zwei Räte aus Gähwil, Kirchberg und Bazenheid kommen.

Vorerst aber halten die beiden anderen Kirchgemeinden der Seelsorgeeinheit ihre letzte Kirchbürgerversammlung ab. Kirchberg am 28. März, Gähwil tags darauf.