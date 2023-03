Bazenheid plant ein Praxishaus

St.Galler Ständeratswahl Susanne Vincenz hofft auf ein Umdenken der SP – Martin Gehrer: «Das einzige Szenario, bei dem die Wahl noch nicht entschieden ist»

Barbara Gysi hat angekündigt, den Ständeratssitz der St.Galler SP auf jeden Fall auch im zweiten Wahlgang zu verteidigen - und setzte damit die FDP unter Druck. Was meint Susanne Vincenz-Stauffacher dazu? Und was sagen ihre Unterstützer in der Mitte?