Reduzierte Weihnachsbeleuchtung in Bazenheid

Energiekrise «Ein Racletteofen verbraucht in der Stunde das Dreifache»: Warum in Bazenheid auch in diesem Jahr Weihnachtssterne leuchten Seit Jahrzehnten gehört es in Bazenheid zur Tradition, dass am Samstag vor dem ersten Advent die Weihnachtsbeleuchtung montiert wird. Das war in diesem Jahr nicht anders. Allerdings hat die Dorfkorporation weniger Sterne als in den Vorjahren aufgehängt. Der Präsident erklärt den Grund. Beat Lanzendorfer 08.12.2022, 19.00 Uhr

Die Bazenheider Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt in diesem Jahr lediglich an der Wilerstrasse ab Kreisel bis zum Bahnübergang. Bild: Beat Lanzendorfer

Wegen der möglichen Strommangellage im beginnenden Winter hat sich der Verwaltungsrat der Dorfkorporation Bazenheid zusammen mit der Energiekommission der Gemeinde Kirchberg darauf verständigt, statt 90 Weihnachtssterne nur deren 31 an der Strassenbeleuchtung aufzuhängen.

Damit leistet die Dorfkorporation einen Beitrag zum Stromsparen. Wie viel Strom effektiv gespart werden kann, erklärt Felix Forster, Präsident der Dorfkorporation Bazenheid.

Schon vor sieben Jahren auf LED umgestellt

Gemäss Forster hätte sich der Verwaltungsrat schon vor ein paar Monaten Gedanken zur diesjährigen Weihnachtsbeleuchtung gemacht. Dabei seien gleich mehrere Fragen im Raum gestanden: Wie viel Strom verbraucht die Weihnachtsbeleuchtung in Bazenheid? Sind die Sterne eventuell veraltet und verbrauchen zu viel Strom? Wieso kann in diesem Jahr nicht gänzlich auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet werden?

Zu allen Fragen hat Forster eine Antwort. Beim Stromverbrauch habe die Dorfkorporation schon vor sieben Jahren die entsprechenden Weichen gestellt und beschlossen, alle 1350 10-Watt-Glühbirnen durch LED-1-Watt-Leuchten zu ersetzen. Dazu der Präsident der Dorfkorporation: «Vor dem Jahr 2015 betrug der Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung in der Stunde 13,5 Kilowattstunden.» Nach der Umstellung auf LED sei es noch ein Zehntel dieses Wertes gewesen.

Und Forster weiter: «In diesem Jahr sind es gerade noch 0,46 Kilowattstunden Strom, den wir für eine Stunde Betriebszeit für die Weihnachtsbeleuchtung benötigen.» Zum Vergleich: Ein neuer Racletteofen brauche für denselben Zeitraum mehr als dreimal so viel Energie.

Noch eindrücklicher wird es, wenn Forster den Vergleich mit einem 20-jährigen Kochherd zieht: «Dieser frisst in der Stunde 13 Kilowattstunden Strom. Also annähernd so viel wie die gesamte Bazenheider Weihnachtsbeleuchtung letztmals vor sieben Jahren.»

Die Sterne strahlen nur an der Wilerstrasse

Die ersten zwei Fragen sind somit beantwortet. Wieso wird aber nicht gänzlich auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet? Dazu hat der Präsident der Dorfkorporation eine klare Meinung: «Ein kleiner Lichtstrahl bewirkt manchmal Wunder. Besonders in der dunkleren Jahreszeit kann nur schon eine brennende Kerze die Seele vieler Menschen mit Licht erfüllen.» Und Forster weiter:

Felix Forster, Präsident Dorfkorporation Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Dorfkorporation möchte einen Beitrag leisten und schenkt den Menschen in der Advents- und Weihnachtszeit etwas Licht in Form der Weihnachtsbeleuchtung.»

Und wo sind die Sterne in diesem Jahr zu sehen? «Wir haben uns entschieden, die 31 Sterne lediglich an der Wilerstrasse ab Kreisel bis zum Bahnübergang anzubringen», erklärt Forster abschliessend. An der Wilerstrasse ab Kreisel Richtung Unterbazenheid, der Mühlau-, der Toggenburger- und der Bahnhofstrasse sowie an der Neugasse sei bewusst auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet worden.

Die Sterne leuchten wie üblich bis am Dreikönigstag am 6. Januar. Danach wird sie Willi Nagel, Chef der Weihnachtsbeleuchtung im Verwaltungsrat der Dorfkorporation, demontieren.