Bazenheid Der Kultur-Treff Bräägg drückt aufs Tempo Der Kulturverein plant in diesem Jahr fünf Veranstaltungen auf der Bühne des umgebauten «Traube»-Saals. Gestartet wird im Juni – in der zweiten Jahreshälfte kommt es zu vier weiteren Vorstellungen. Beat Lanzendorfer 19.04.2021, 15.00 Uhr

Die «Traube» wird nicht mehr als Gasthaus betrieben, die Bühne im ersten Stock kann der Kultur-Treff aber weiterhin für seine Veranstaltungen nutzen. Bild: Beat Lanzendorfer

Es gibt ein Leben nach Corona. Auf dem Weg zurück zur Normalität soll der Kultur wieder jener Platz eingeräumt werden, der ihr aufgrund ihrer Bedeutung zusteht. Den Menschen soll es wieder möglich sein, zu lachen, zu geniessen und die Stunden abseits des Alltags in gemütlicher Runde zu verbringen.

Dass die Macher des Kultur-Treffs Bräägg nicht nur über das Leben danach diskutieren, sondern auch entsprechend handeln, zeigt ihr Programm 2021. Es ist mit fünf statt wie üblich vier Vorstellungen gespickt.

Die Frauen im Sommer, die Männer im Herbst

Der Vorhang öffnet sich bereits vor den Sommerferien für den ersten Anlass. Hinter den Hoameligen verbergen sich drei Powerfrauen aus Österreich, die ihre Ausbildung am Tiroler Landeskonservatorium und an der Universität Mozarteum Salzburg absolvierten. Seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne sind sie am 11. Juni erstmals Gäste im Toggenburg.

Die Vorstellungen im Herbst werden am 10. September mit Peter Spielbauer «Pfitsch Göng» lanciert. Das neue plastisch-elastische Solo-Theater-Stück zeigt primär auf, dass die Menschheit auf einer Kugel sitzt und durchs Weltall fliegt.

Einen Blick ins Weltall respektive in den Nachthimmel wagt auch der Appenzeller Simon Enzler. Als junger Künstler bereits Gast in der «Traube», kehrt er mit «Wahrhalsig» am 21. und 22. Oktober gleich zweimal nach Bazenheid zurück.

Das Kultur-Jahr wird am 19. November mit Clown Pic und seinem Programm «Cirque de Pic» abgeschlossen. Programmchefin Esther Burkhalter sagt:

«Mit unserem Programm beabsichtigen wir, auch ein jüngeres Publikum anzusprechen.»

Esther Burkhalter, Programmchefin Kultur-Treff Bräägg. Bild: Beat Lanzendorfer

Und weiter: «Zudem ist Bazenheid in den letzten Jahren stark gewachsen, es gibt sicher viele Neuzugezogene, die uns noch nicht kennen und die wir auf diesem Weg zu einem Besuch einladen möchten.» Weil die Veranstaltungen nicht kostendeckend seien, wäre der Kultur-Treff auch auf Sponsoren angewiesen. Eine Unterstützung sei auch mit einer Mitgliedschaft oder dem Erwerb eines Kulturpasses möglich.

«Traube» ist neu, aber immer noch nostalgisch

Die verordnete Zwangspause haben die Verantwortlichen des Kultur-Treffs genutzt, 27 Jahre nach der Vereinsgründung eine neue Zeitrechnung einzuläuten. Zu dieser gehört etwa der Mieterwechsel. Stefan Korn und Antje Scheffler-Korn führen die «Traube» nicht mehr als Restaurant, sondern nutzen die Räumlichkeiten als Aufenthaltsraum und Ausstellungsfläche für ihren Natursteinbetrieb in unmittelbarer Nachbarschaft.

Das Innere des Gebäudes, hier der nostalgische Saal, erfuhr eine optische Auffrischung. Bild: Beat Lanzendorfer

Den Saal stellen sie dem Kultur-Treff weiterhin für die Veranstaltungen zur Verfügung. Ihr Bekenntnis zur Kultur unterstreichen sie, indem Antje Scheffler-Korn neu dem Vorstand des Kultur-Treffs angehört.

In den letzten Monaten erfuhr das Innere des Gebäudes auch eine optische Veränderung. Nebst den sanitarischen Anlagen wurden der Eingangsbereich sowie der Saal einer sanften Renovation unterzogen. Weil das Gebäude nicht mehr als Gasthaus geführt wird, betreibt der Verein die Gastronomie während der Veranstaltungen in Eigenregie.