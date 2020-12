Bazenheid Der Abbruch des Kindergartenpavillons am Spelteriniweg ruft bei älteren Einwohnern Erinnerungen an die eigene Kindheit wach Im September 1970 wurde der Bazenheider Kindergartenpavillon eröffnet – ein halbes Jahrhundert später hat das baufällige Gebäude seine Dienste erfüllt und wurde abgebrochen. Beat Lanzendorfer 26.12.2020, 14.00 Uhr

Der Kindergartenpavillon am Spelteriniweg, als Doppelkindergarten konzipiert, wurde im September 1970 eröffnet. Bild: PD

Seit längerer Zeit bestand in Bazenheid das Bedürfnis, einen neuen, zweckmässigen Kindergarten zu realisieren, schrieb der «Alttoggenburger» im September 1970. Nun sei es endlich so weit, mit einem Fest werde am 12. und 13. September das geschaffene Werk eingeweiht.

Ein halbes Jahrhundert später hat der Bau, der als Doppelkindergarten konzipiert wurde, seinen Zweck erfüllt. Durch die Realisierung von zusätzlichen Schul- und Kindergartenräumen an der Neugasse wird das in die Jahre gekommene Gebäude nicht mehr gebraucht.

Vor vier Wochen ist es abgebrochen worden. Die letzten hier unterrichtenden Kindergärtnerinnen hätten vermehrt mit Wassereimern hantiert, weil der Holzbau mehrere undichte Stellen aufwies.

Markus Frick erinnert sich an seine Kindergartenzeit

Einer, der den Kindergarten-Pavillon aus seinen Anfängen kennt, ist Markus Frick. Er lebt noch heute in Bazenheid und ist in jenem Jahr zur Welt gekommen, in dem der Kindergarten seinen Betrieb aufnahm.

Markus Frick. Bild: Beat Lanzendorfer

Schwester Rosina Hutzler. Bild: PD

«An die Eröffnung kann ich mich nicht mehr erinnern, ich war erst ein halbes Jahr alt», sagt er lachend. An seine Kindergartenzeit hätte er aber durchaus Erinnerungen.

«Sie war gar nicht so streng, wie die früheren Zeiten oftmals beschrieben werden.» Auch über seine Lehrerin könne er keine schlechte Silbe verlieren. Es war Schwester Rosina Hutzler, weil der Kindergarten zu jener Zeit noch unter katholischer Führung stand.

Das Schuljahr 1976/77, in dem Frick den Kindergarten besuchte, sei das letzte von Schwester Rosina Hutzler als Kindergärtnerin gewesen. 1978 sei sie im Alter von erst 68 Jahren verstorben.

Die Geschichte der Bazenheider Kindergärten

Wer über die Geschichte der Bazenheider Kindergärten mehr erfahren möchte, wendet sich am besten an Dorfchronist Josef Moser. Er schreibt zum Thema:

Josef Moser. Bild: Urs Bucher

«Im Zuge des Aufblühens der Stickereiindustrie in Bazenheid haben zahlreiche Dorfbewohner wiederholt auf den Mangel eines Kindergartens hingewiesen.» Auf Betreiben von Pfarrer Thomas Schutzbach, dem ersten Dorfpfarrer, und Jakob Grämiger-Strübi, Anteilhaber am Stickereiunternehmen Grämiger, sei 1913 der katholische Kindergarten entstanden.

Träger sei der von ihnen gegründete Kindergartenverein geworden, den die drei Ortspfarrer Thomas Schutzbach, Robert Oberholzer und Paul Fürer nacheinander bis 1968 präsidierten.

«Der Kindergarten hat sich aus verschiedenen Quellen finanziert: Schulgelder – im Gründungsjahr 30 Rappen pro Kind/Woche – Vermächtnisse, Spenden, Passivbeiträge und Sachschenkungen.»

Vorerst in einem Stickereilokal untergebracht

Vorerst sei der Kindergarten im Stickereilokal von Witwe Klaus (1913–24) und seit März 1924 im Haus Fust, Bahnwärter, Kirchgasse 8, eingemietet gewesen. Diese Liegenschaft hätte der Verein von Marie Fust zusammen mit dem 1926 gegründeten Elisabethanischen Krankenpflegeverein für 18'000 Franken erworben.

Moser erklärt weiter: «Im oberen Teil beherbergte das Haus auch die drei Menzinger Lehrschwestern: eine Kindergartenschwester, eine Krankenschwester und eine Arbeitsschulschwester.» 1936 habe der Kindergartenverein dieses Haus ganz übernommen und löste den Elisabethenverein aus.

1968 sei der Kindergartenverein paritätisch geworden und erhielt kurz darauf in Posthalter Anton Bollhalder einen weltlichen Präsidenten. Mit der Eröffnung einer zweiten Lehrstelle im Parterre des Schulhauses Eichbüel A habe dann das Wirken von weltlichen Kindergärtnerinnen begonnen.

Ansiedlung der Micarna bringt Bevölkerungsschub

«Die Ansiedlung der Micarna 1969 hat einen weiteren bevölkerungsmässigen Entwicklungsschub des Dorfes zur Folge, sodass neuer Schulraum dringend benötigt wurde.» In diesem Zusammenhang entstand unter anderem der Doppelkindergartenpavillon am Spelteriniweg, den im Jahre 1970 57 Kinder nutzen durften.

Das Kindergartengesetz vom Juni 1974 gestand jedem Kind ein Jahr, vor dem es schulpflichtig wurde, den Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens zu, wobei ein zweites Kindergartenjahr anzustreben sei.

Private Träger mit teilweise öffentlicher Unterstützung sollten den Bestand der Kindergärten gewährleisten. Moser weiter: «Per 1. Januar 1975 löste sich der Kindergartenverein auf, weil die Schulgemeinde alle sieben Kindergärten übernahm.» Der zweijährige Kindergarten sollte je nach Platzverhältnissen angeboten werden.

Auf dieser jetzt freien Fläche ist Ende November der baufällige Kindergartenpavillon abgebrochen worden. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach dem Umzug der Sekundarklassen ins Oberstufenschulhaus 1987, erhielt der Kindergarten die frei gewordenen Räume im Schulhaus an der Wilerstrasse 39.

Zweijähriger Kindergarten ist obligatorisch

Seit dem Schuljahr 2008/09 wurde der zweijährige Kindergarten obligatorisch und in die Volksschule integriert, als sich die Auffassung durchsetzte, der Kindergarten sei als Ort des Lernens Teil der Volksschule.

Nach der Eröffnung des Unterstufenschulhauses an der Neugasse 2009, gab es im frei gewordenen ehemaligen evangelischen Schulhaus Platz für weitere Kindergärten. Bazenheid hat derzeit sieben Kindergärten.