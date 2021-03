Vor knapp drei Jahren konnten die Jungbauern Katja Wagner und Tobias Schönenberger an der Chrobüelstrasse in Bazenheid einen Landwirtschaftsbetrieb erwerben – mit dem Bau eines Pferdestalls ist nun ein weiterer Wunsch in Erfüllung gegangen.

Beat Lanzendorfer 10.03.2021, 05.00 Uhr