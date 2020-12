Das Ablesen der Wasseruhren wird bequemer – wie die Dorfkorporation Bazenheid dafür eine neue Technik einsetzt

Im Jahre 2019 feierte die Dorfkorporation Bazenheid ihr 60-jähriges Bestehen. Zu den diversen Feierlichkeiten gehörte die Organisation des Winterzaubers zusammen mit dem 12er-Club vom 23. November 2019 bis 5. Januar 2020.

Die Organisatoren beantragten im Vorfeld einen Unterstützungsbeitrag vom Fonds Spar- und Leihkasse Kirchberg, der ihnen unter der Auflage genehmigt wurde, bei einem positiven Abschluss in ein sinnvolles Projekt in Bazenheid zu investieren. Bekanntlich war der Winterzauber 2019 ein grossartiger Erfolg und das Versprechen wurde kürzlich eingelöst.

«Wir haben beim Beachvolleyfeld eine Bank erstellt, zusätzlich haben alle, die in diesem Jahr ein Adventsfenster im Dorf gestaltet haben, einen Zustupf erhalten», sagt Sandro Götschi, Präsident des 12er-Clubs und in gleicher Funktion im OK des Winterzaubers. (bl)