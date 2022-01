Kirchberger Starter Winds geben ein Solo-Konzert

Bazenheid Damit der Nachwuchs die Freude nicht verliert: Starter Winds können trotz abgesagter Unterhaltungsabende auftreten An den diesjährigen Unterhaltungsabenden der Blechharmonie Kirchberg und der Musikgesellschaft Bazenheid wäre deren gemeinsame Nachwuchsformation Starter Winds Bestandteil des Programms gewesen. Weil die Unterhaltungsabende nicht stattfinden können, gibt der Nachwuchs am Samstag ein Solo-Konzert. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Weil keine Unterhaltungsabende stattfinden können, geben die Starter Winds am Samstag ein Solo-Konzert. Bild: Beat Lanzendorfer

«We are back!» lautete das Motto des Unterhaltungsabends der Musikgesellschaft Bazenheid. Die angekündigte Rückkehr war eine Spur zu optimistisch formuliert. Genauso wie derjenige der Blechharmonie Kirchberg kann der Unterhaltungsabend der Musikgesellschaft Bazenheid auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

Den Mitgliedern der Starter Winds, einer Jugendformation, die unter der Schirmherrschaft der Musikvereine aus Gähwil, Bazenheid und Kirchberg steht, soll aber trotzdem eine Spielmöglichkeit geboten werden. Am kommenden Samstag präsentieren sie ihr Können in der Bazenheider Eichbüelhalle. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Zum Konzert sind in Zeiten der Coronapandemie lediglich die Angehörigen sowie die Mitglieder der Vereine zugelassen.

Wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen

Christian Wiesli, seit August 2021 interimistischer Leiter der Starter Winds, formulierte gegenüber dieser Zeitung im Dezember 2020 die Wünsche zum Jahreswechsel: «Auch wenn es derzeit nicht sehr realistisch ist, wünsche ich mir für 2021 ein Stück Normalität zurück, damit ich die Proben unserer Musikgesellschaft wieder besuchen und mit den Kolleginnen und Kollegen in geselliger Runde gemütlich zusammensitzen kann.»

Die Proben der Musikgesellschaft Bazenheid waren zeitweise zwar wieder möglich. Die jüngste Entwicklung der Coronapandemie lässt aber den Schluss zu, dass bis zur Rückkehr zur Normalität noch einen Moment gewartet werden muss.

Damit dem Nachwuchs auch in Krisenzeiten das Gespür für die Musik nicht gänzlich abhandenkommt, startete im letzten September unter dem Patronat des Bundesamtes für Kultur ein Kurs. Dieser hatte das Ziel, die Nachwuchsformationen für Auftritte an den Unterhaltungsabenden der Musikgesellschaften im Winter vorzubereiten. Die knapp 30 Starter Winds traten deshalb im November in Gähwil erfolgreich auf, nun waren weitere Auftritte in Bazenheid und Kirchberg vorgesehen. Daraus wird nichts. Dazu sagt Christian Wiesli:

Christian Wiesli, Leiter Starter Winds. Bild: Beat Lanzendorfer

«Das einstudierte Repertoire soll aber nicht umsonst geprobt worden sein und der Kurs mit einem positiven Erlebnis zu Ende geführt werden.»

Das Konzert findet deshalb am nächsten Samstag unter Einhaltung aller Massnahmen im kleinsten Kreis für die Angehörigen der Musikantinnen und Musikanten sowie die Mitglieder der Trägervereine statt. Bei dieser Gelegenheit wird Christian Wiesli den Dirigentenstock an Martin Guler weiterreichen, der fortan die Formation leiten wird.

Proben unter Coronabedingungen

Die Starter Winds konnten für die geplanten Konzerte durchgehend proben. Bis auf drei Ausnahmen sind die Mitglieder der Jugendformation noch nicht sechzehn Jahre alt. Deshalb unterliegen sie auch nicht den üblichen Schutzmassnahmen. «Teilweise fehlten zwar immer wieder einige Jugendliche wegen einer Coronaerkrankung, Quarantäne oder eines verhängten Freizeitverbots, trotzdem blieb die Formation spielfähig und die Motivation entsprechend gross», erklärt Christian Wiesli.

Christian Wiesli (links) wird die Leitung der Starter Winds nach dem Konzert an Martin Guler weiterreichen. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei den Erwachsenen sieht es hingegen komplett anders aus. Aufgrund der verordneten Kapazitätsbeschränkungen konnte etwa die Musikgesellschaft Bazenheid im Juni 2021 nach einem siebenmonatigen Unterbruch erstmals wieder proben. Die Ernüchterung folgte im Dezember, als nur zwei Wochen vor dem Unterhaltungsabend der Betrieb wieder eingestellt werden musste.

«Trotzdem geht der Blick in die Zukunft, auf bessere Zeiten und verbunden mit der Hoffnung auf eine wirkliche Normalisierung der Umstände und des Zusammenlebens», sagt Wiesli, der seinen Humor trotz erschwerter Bedingungen nicht verloren hat. «Den lasse ich mir auch nicht nehmen.»

