Bazenheid bezwingt auch Frauenfeld.

Der Höhenflug der Toggenburger hält an. Nach dem dritten Dreier in Serie verbessern sie sich in der Tabelle auf Rang 8. Nach der Leistung vom Samstag, scheint es wenig wahrscheinlich, dass die Bernhardsgrütter-Elf in dieser Spielzeit noch einmal in die Nähe der Abstiegsplätze kommt.

Beat Lanzendorfer 05.11.2022, 22.50 Uhr