Bazenheid: Beim Abbiegen mit Roller kollidiert Am Mittwochmorgen, um 5.40 Uhr, ist es auf der Neuen Industriestrasse zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Der 22jährige Rollerfahrer verletze sich dabei unbestimmt und musste ins Spital gebracht werden.

Bei diesem Unfall in Bazenheid zog sich der Rollerfahrer unbestimmte Verletzungen zu. (Bild: Kapo)

(kapo/uh) Eine 41jährige Autofahrerin war von Bazenheid in Richtung Umfahrungsstrasse unterwegs. Beim Firmenareal Bamos beabsichtigte sie nach links abzubiegen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Zur gleichen Zeit kam ihr der 22jährige Rollerfahrer entgegen, der in Richtung Bazenheid fuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Roller, wobei der Rollerfahrer zu Boden stürzte und sich unbestimmte Verletzungen zuzog. Die Rettungskräfte brachten den Mann ins Spital. Es entstand Sachschaden in der Höhe von über 10000 Franken, schreibt die Kantonspolizei.