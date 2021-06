Geschäftsführer der Landi Toggenburg muss gehen

Bazenheid Bei der Landi Toggenburg brodelt es: Der Geschäftsführer muss gehen Die Landi Toggenburg AG hat sich per sofort von ihrem Geschäftsführer und vom Leiter Administration getrennt. Es geht um unterschiedliche Auffassungen. Über die genauen Gründe wird geschwiegen. Das bietet Nährboden für Spekulationen. Beat Lanzendorfer 16.06.2021, 05.00 Uhr

Bei der Landi in Bazenheid steht nicht alles zum Besten, der Geschäftsführer und der Leiter Administration mussten gehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Seit ihrem Abschied aus Kirchberg und dem Bezug des Neubaus an der neuen Industriestrasse im Juni 2019 in Bazenheid durchlebt die Landi Toggenburg AG immer wieder Turbulenzen.

Vorläufig letzter Akt ist die sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Geschäftsführer Daniel Dörflinger sowie René Wieser, Leiter Administration. In einem Schreiben an die Mitglieder der Landi Genossenschaft, welches der Redaktion vorliegt, erklärt Verwaltungsratspräsident Josef Brändle die Gründe: «Die Landi Toggenburg Genossenschaft hat sich mit dem Neubau in Bazenheid erfreulich entwickelt. Damit die Ziele erreicht werden können, sind weitere Entwicklungsschritte nötig.»

Diese Schritte möchte der Verwaltungsrat aber scheinbar ohne den bisherigen Geschäftsführer und den Leiter der Administration machen.

Die Mitarbeitenden wurden umgehend informiert

Dazu schreibt Brändle weiter:

Josef Brändle, VR-Präsident Landi Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Leider gibt es zwischen Geschäftsführer, dem Leiter Rechnungswesen und dem Verwaltungsrat unterschiedliche Auffassungen. Der Verwaltungsrat hat deshalb entschieden, das Arbeitsverhältnis der beiden im gegenseitigen Einvernehmen per sofort aufzulösen.»

Die Mitarbeitenden seien umgehend informiert worden, die operative Leitung der Landi Toggenburg übernehme bis zur Wahl eines neuen Geschäftsführers ad interim Ivo Steiner, Leiter Agrar der Laveba in St.Gallen. Dabei handelt es sich um die Dachgenossenschaft, welcher die Landi und der Volg angeschlossen sind. Ob der Leiter der Administration ebenfalls ersetzt werde, geht aus dem Schreiben nicht hervor.

Verwaltungsratspräsident gibt sich bedeckt

Doch was genau sind die Gründe für die Trennung? Josef Brändle gibt sich bedeckt. Anfragen beantwortet er lediglich schriftlich. Seine Antworten sind eine Zusammenfassung des Schreibens an die Genossenschaftsmitglieder und bieten Raum für Spekulationen. Daniel Dörflinger, der ehemalige Geschäftsführer, will sich momentan überhaupt nicht äussern.

Spärlich fällt auch die Antwort von Ivo Steiner aus. Fragen zu Entlassungen in der Vergangenheit und zur Umsatzentwicklung sowohl in der Landi Bazenheid als auch im Volg in Kirchberg bleiben unbeantwortet. Deshalb kann nicht abschliessend geklärt werden, was an den Mutmassungen dran ist, ob es ebenfalls zu Rücktritten im Verwaltungsrat der Landi Toggenburg gekommen ist.

2019 gab es mindestens eine Kündigung

Die jetzigen Probleme rund um die Landi Toggenburg sind nicht die ersten in jüngerer Vergangenheit. Im November des Jahres 2019 schrieb diese Zeitung: «Im Volg Kirchberg und in der Landi Bazenheid scheint nicht alles rundzulaufen. Es gab mindestens eine Kündigung.» Damals wurde eine 60-jährige Mitarbeiterin, die 18 Jahre im Kirchberger Dorfladen gearbeitet hatte, vor die Tür gestellt. Sie sei froh, habe sie sofort wieder eine Arbeitsstelle gefunden. Nun sagt sie, mit dem Volg abgeschlossen zu haben und sich deshalb nicht zu den jüngsten Ereignissen äussern zu wollen.

Schon zu jenem Zeitpunkt wurden die Verantwortlichen mit der Frage konfrontiert, ob die getroffenen Massnahmen darauf zurückzuführen seien, dass die Umsatzentwicklung fünf Monate nach der Neueröffnung in Bazenheid hinter den Erwartungen geblieben sei. Damals wie heute blieb und bleibt die Frage unbeantwortet.