Bazenheid begeht mit der Fertigstellung der 4. Etappe der Fernwärmeerschliessung einen Meilenstein – auch Kirchberg ist auf Kurs Pünktlich zum Beginn der kälteren Jahreszeit findet die 4. Etappe der Bazenheider Fernwärme ihren Abschluss – nach rund viermonatiger Bauzeit werden die neuen Bezüger ab kommendem Montag mit Fernwärme versorgt. Beat Lanzendorfer 06.10.2020, 05.00 Uhr

So sah es in der Konsumstrasse bis vor kurzem noch aus. Mittlerweile ist der Deckbelag eingebaut und die Strasse kann wieder normal

befahren werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit der Fertigstellung der 4. Etappe erreicht die Erschliessung mit Fernwärme in Bazenheid einen Meilenstein. «Das Projekt Fernwärme ist aber keineswegs abgeschlossen», erklärt Felix Forster, Präsident der Dorfkorporation Bazenheid.

Felix Forster, Präsident Dorfkorporation Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Forster übt im Auftrag der Regionalwerk Toggenburg AG, die als Bauherr auftritt, die Bauleitung aus. «Wir sind bereits an den Planungen für das nächste Jahr, in dem innerhalb des bestehenden Fernwärmenetzes weiter verdichtet wird.»

Bereits 120 Anschlüsse an das Fernwärmenetz

Wenn am 12. Oktober der Fernwärmebetrieb aufgenommen wird, ist dies der Abschluss der 4.Bauetappe, in der im Zentrum des Dorfes gebaut wurde. In den vergangenen Monaten wurden die Rotwald-, die hintere Bahnhof-, die Konsum-, die Post- sowie Teile der Bahnhofstrasse mit Fernwärmerohren bestückt. Forster spricht von schwierigen Arbeiten.

Die Poststrasse war Bestandteil der vierten Bauetappe der Bazenheider Fernwärme. Bild: Beat Lanzendorfer

Als eigentlicher Knotenpunkt erwies sich die Kreuzung Konsum-/hintere Bahnhofstrasse. «Die Bauleute haben hervorragende Arbeit geleistet, denn es war nicht immer einfach, die Zufahrt zu den Neubauten an der hinteren Bahnhofstrasse offen zu halten.»

«Die Bazenheider Bevölkerung musste sich in den vergangenen vier Jahren wegen der Bauarbeiten oftmals in Geduld üben, ich danke ihr für das Verständnis, das sie dafür aufgebracht hat», sagt der Bauleiter.

Der Jahresbedarf beträgt rund 10'000 Megawattstunden

Nach Beendigung der vierten Etappe werden rund 120 Anschlüsse ans Fernwärmenetz angeschlossen sein. Der Jahresbedarf beträgt dann rund 10'000 Megawattstunden. Die getätigten Kosten werden mit etwa zehn Millionen Franken beziffert.

Nun seien alle Quartiere, in denen eine Erschliessung auch wirtschaftlich Sinn macht, mit Fernwärme angeschlossen. Im nächsten Jahr soll innerhalb von diesen weiter verdichtet werden. So fahren 2021 die Bagger an der Neugasse und Lindenackerstrasse auf.

Gemäss Forster sei es aber durchaus möglich, dass weitere Bezüger hinzukommen. Im Zusammenhang mit der Verdichtung spricht er von den Anschlüssen des Landi- und RWT-Neubaus an der Neuen Industriestrasse. «Sie gingen nach ihrem Bau im Jahre 2019 ebenfalls ans Fernwärmenetz.»

Die Fernwärme kommt vom ZAB

Die Fernwärme fliesst in Form von heissem Wasser durch die Rohre. Die Wärme kommt vom Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Nach einer mehrjährigen Planungsphase wurden die Arbeiten im Frühling 2017 in Angriff genommen.

Ab dem ZAB konnten damals die ersten Bezüger in Unterbazenheid bis zum Mehrzweckgebäude im Ifang an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Im Jahr darauf waren die Wilerstrasse sowie das Spelteriniquartier an der Reihe. 2019 folgten die Anschlüsse südlich des Bahnübergangs an der Toggenburger-, Rotwald-, Waldegg- und Lindenackerstrasse.

Grösste Herausforderung war dabei der Bahnübergang. Mittels eines Rammvortriebs wurden Stahlrohre unter dem SBB-Gleis verlegt. Zufrieden zeigt sich der Bauleiter darüber, dass keine grösseren Pannen und damit verbundene zeitliche Verzögerungen zu beklagen waren.

Erstmals Gespräche im Jahre 2013

Die Anfänge der Bazenheider Fernwärme in der jetzigen Form gehen auf das Jahr 2013 zurück, als sich Felix Forster und Claudio Bianculli, Geschäftsführer der ZAB, zusammen mit einem Vertreter der Energieagentur St.Gallen zu einer unverbindlichen Sitzung trafen.

Eine daraufhin in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie brachte die Erkenntnis, dass ein Fernwärmenetz wirtschaftlich machbar sei. Bereits Anfang 2014 erfolgte die Gründung einer Interessengemeinschaft (IG) Fernwärme. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Februar 2015 wurde die Bazenheider Bevölkerung mit dem Projekt vertraut gemacht. Diese war der Fernwärme von Anfang an positiv gestimmt, weshalb sich genügend Interessenten fanden, die auf den Fernwärmezug aufsprangen.

René Rüttimann, Geschäftsführer Regionalwerk Toggenburg AG rwt



Bild: Beat Lanzendorfer

Als Bauherr des Projekts trat von Anbeginn die rwt Regionalwerk Toggenburg AG auf, welche die Finanzierung sicherstellte und im Besitz des Fernwärmenetzes ist. In der politischen Diskussion ist eine Fernwärmeerschliessung Wils.