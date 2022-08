Bazenheid: Bauarbeiten für neuen Kindergarten haben begonnen

Bazenheid Bauarbeiten für neuen Kindergarten an der Neugasse haben am Mittwoch begonnen Die Bauarbeiten für den neuen Kindergarten an der Neugasse in Bazenheid sind am Mittwochmorgen aufgenommen worden. In einem Jahr soll das Projekt vollendet sein. Beat Lanzendorfer 17.08.2022, 17.04 Uhr

Im Beisein von Gemeindepräsident Roman Habrik (links) und Schulratspräsident Urs Heuberger (Mitte) erfolgte am Mittwoch der Spatenstich für den neuen Kindergarten in Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Für Urs Heuberger, seit 1. August neuer Kirchberger Schulratspräsident, war der Spatenstich des neuen Kindergartens am Mittwoch an der Neugasse in Bazenheid quasi seine erste Amtshandlung.

Anders verhält es sich bei Gemeindepräsident Roman Habrik. Seit er am 1. Januar 2017 sein Amt angetreten hat, durfte er einen solchen Moment schon zum vierten Mal mitmachen.

War es 2017 der Holzpavillon an der Neugasse, folgte zwei Jahre später der Spatenstich des Erweiterungsbaus der Oberstufe Flurstrasse. Im selben Jahr begannen die Bauarbeiten für das Primarschulhaus. Die erwähnten Bauprojekte sind längst von den Kindern und Lehrkräften in Beschlag genommen worden. Der sich seit Mittwoch im Bau befindliche Kindergarten soll per Beginn des Schuljahres 2023/2024 seinen Betrieb aufnehmen.

Spezieller Tag für den Schulratspräsidenten

Für Urs Heuberger war es ein spezieller Tag: «Ich freue mich zu sehen, wie der Kindergarten entsteht. Beim Bau werden natürliche Materialien verwendet. Das passt zum Drang der Kinder, die Welt entdecken zu wollen.» In den kommenden Monaten werde es zwar etwas laut werden, aber das gehöre halt dazu, wenn ein neues Bauwerk entstehe. Mit einer leicht abgeänderten Version eines Liedes über eine Baustelle, vorgetragen von den rund 60 Kindergartenkindern und den Kindergärtnerinnen, endete der Spatenstich, zu dem Gemeinderat Michael Sutter eingeladen hatte.

Stimmberechtigte haben den Kredit bewilligt

Im neuen Kindergarten werden zwei Kindergartenklassen untergebracht sein. Das Holzgebäude bietet Platz für zwei Klassenräume plus erforderlicher Nebenräume. Die Kosten werden auf rund 2,7 Millionen Franken beziffert. Den dafür benötigten Kredit haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Kirchberg an der Bürgerversammlung vom 1. April dieses Jahres bewilligt.