NATUR Der erste Baumwipfelpfad hat einen langen Mitstreiter bekommen: Das sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede Vor einigen Tagen eröffnete in Laax der längste Baumwipfelpfad der Welt. Er ist rund dreimal länger als der Erste seiner Art in Mogelsberg. Während die Bündner auf die moderne Technik setzen, verzichtet man im Neckertal bewusst darauf. Ein Vergleich. Elia Fagetti und Simon Dudle 09.08.2021, 05.00 Uhr

Der Baumwipfelpfad Laax verbindet die beiden Ortsteile Murschetg und Dorf. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Ziemlich genau einen Monat ist es her, seit in Laax der längste Baumwipfelpfad der Welt eröffnet worden ist. Gut 1,5 Kilometer ist er lang, verbindet zwei Ortsteile und führt von Laax-Murschetg nach Laax-Dorf. Der «Senda dil Dragun», rätoromanisch für Weg des Drachen, ist über einen Lift für Rollstuhlfahrer zugänglich. Der Laaxer Pfad wurde in einer Höhe von zwei bis 28 Metern erbaut. Zwei Holztürme stellen den Start beziehungsweise das Ende dar. An vier Posten werden Informationen zur Region und Natur vermittelt. Ein Wanderweg verläuft mehr oder weniger parallel zum Bündner Baumwipfelpfad.

Parallel zum Laaxer Baumwipfelpfad verläuft auch ein «normaler» Weg. Bild: Simon Dudle

Zum Vergleich: Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg führt in 4 bis 15 Metern Höhe ebenfalls durch den Wald. Ausserdem gibt es einen 55 Meter hohen Aussichtsturm, der sich fürs Fotografieren anbietet. Durch die Breite von zwei bis vier Metern und einen Lift können auch Rollstuhlfahrer den Pfad erleben. Um den ganzen Weg abzulaufen, braucht man zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Auf dem Weg verteilt finden sich über 40 Lern- und Erlebnisstationen, die mittels Holztafeln erfahren werden können. Wer sich lieber auf die Natur konzentriert, kann sich auch einer Führung anschliessen.

Mit dem Tablet auf dem Pfad

Einer der beiden Türme in Laax – samt langer Rutschbahn für die Kinder. Bild: Simon Dudle

Der grösste Unterschied zwischen Laax und Mogelsberg liegt aber gewiss in der Länge. Laax ist der längste Baumwipfelpfad der Welt mit 1,56 Kilometern. Am einen Ende des Pfades gibt es eine Rutschbahn. Der in Mogelsberg stehende Pfad ist 500 Meter lang und wird mit einem 650 Meter langen Walderlebnisweg ergänzt.

Ab diesem Herbst kann in Laax am Eingang ein Tablet gemietet werden. Dieses führt die Besucher durch den Baumwipfelpfad. Hier wird es zwei verschiede Angebote geben. Eines für Erwachsene, bei welchem ein Schauspieler Informationen zur Natur vermittelt. Für die Kinder gibt es eine Führung vom Zauberer «Ami Sabi», der Kunstfigur von Linard Bardill. Er führt die Kleinen mit einer Geschichte durch die Baumwipfel des Bündner Dorfes.

Melanie Anon, Geschäftsführerin Baumwipfelpfad Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Die Ausführung mit den Tablets in Laax steht im Gegensatz zum Angebot in Mogelsberg. Melanie Anon, Geschäftsleiterin des Baumwipfelpfades im Neckertal, sagt:

«Wir haben uns bewusst gegen den Einsatz von elektrischen Geräten wie Handy oder Tablet entschieden. Wir wollen damit die Besucher davon abhalten, nur in einen Bildschirm zu starren.»

Die angebotenen Führungen im Neckertal werden ohne Mikrofone durchgeführt.

Retourweg kostet extra

Der Billettkauf in Laax über die App «Inside Laax» ist einigermassen beschwerlich, wie ein Selbstversuch vor Ort zeigt. Als Tourist muss man die App herunterladen, ein Konto erstellen und danach seine Kreditkarteninformation angeben oder per Twint bezahlen, um danach sein Ticket in physischer Form zu erhalten. Bargeldzahlung ist nicht möglich. Die Betreiber argumentieren, dieser Prozess sei notwendig, da die Anzahl der Besucher beschränkt werden müsse.

Zum Baumwipfelpfad in Mogelsberg gehört auch ein Erlebnisweg am Boden. Bild: Hanspeter Schiess

Die Preisgestaltung ist unterschiedlich. In Laax zahlt eine erwachsene Person 16 Franken für einen Weg und 22 Franken für hin und zurück. In Mogelsberg sind es 15 Franken. Beiderorts gibt es Ermässigungen für Familien. Das Rutschen kostet in Laax zusätzlich 5 Franken.

Gegenseitig Erfahrungen ausgetauscht

Doch wie ist es zum Baumwipfelpfad in Laax gekommen? Die Projektverantwortlichen im Bündnerland besuchten den Baumwipfelpfad in Mogelsberg zur Inspiration. Die Verantwortlichen beider Seiten tauschten Erfahrungen und Informationen aus. «Vertreter des Baumwipfelpfads Neckertal waren auch zum Eröffnungsanlass in Laax eingeladen. Eine Gruppe ist dieser Einladung gefolgt», sagt die Kommunikationsverantwortliche von der Weisse Arena Gruppe, Martina Calonder.

Eine der 40 Informationstafeln auf dem Baumwipfelpfad Mogelsberg. Bild: Urs Bucher

Im Neckertal wurde Idee eines Baumwipfelpfads bereits im Jahr 2014 geboren und in der Folge die Genossenschaft Baumwipfelpfad Neckertal gegründet. Anschliessend begann die Planung des Projektes. Über die St.Galler Kantonalbank, Beiträge des Kantons, des Bundes und der Standortgemeinde Neckertal sowie Firmen aus der Region, diversen Stiftungen und Genossenschaftsmitgliedern konnte der Bau finanziert werden.

Unlängst wurde der Neckertaler Baumwipfelpfad für den nationalen Prix Montagne nominiert. Der Preis wird im Herbst verliehen. Die Onlineabstimmung um den Publikumspreis läuft noch bis am 19. August. Die Preisverleihung erfolgt im September.

Der Baumwipfelpfad Mogelsberg von oben. Bild: Urs Bucher