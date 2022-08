Neues Dach: Sanierung des Zwingli-Geburtshauses in Wildhaus läuft

Baudenkmal Regelmässig nach 25 bis 50 Jahren wird es nötig: Das Geburtshaus von Huldrych Zwingli bekommt ein neues Schindeldach Seit einigen Tagen erneuert die Evangelisch-reformierte Kantonalkirche St.Gallen das Dach des Zwingli-Geburtshauses in Wildhaus. Für die Sanierung kombiniert sie Ostschweizer Fachspezialisten mit lokalem Know-how. Sascha Erni 19.08.2022, 17.00 Uhr

Das Schindeldach des Zwingli-Geburtshauses wird von August bis Oktober erneuert. Bild: Ralph Brühwiler

Wandert man durch Wildhaus, stehen die Chancen nicht schlecht, dass man auch den Ortsteil Lisighus durchquert und am Geburtshaus des Reformators Huldrych Zwingli (1484–1531) vorübergeht. Dem Fotografen Ralph Brühwiler fiel am Dienstag ein Gerüst am Baudenkmal auf. «Ich glaube, am Haus wird das Dach renoviert», schrieb er dieser Zeitung.