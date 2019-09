Bauarbeiten auf der Bahnstrecke enden gemäss Fahrplan: Ab Montag verkehren wieder die Züge zwischen Wattwil und Nesslau-Neu St.Johann

Manfred Guntlin zeigt die neue Thurbrücke der SOB in Ulisbach. Links im Vordergrund eines der Widerlager in der Gleisachse. (Bild: Martin Knoepfel)

Video

Mil­li­me­ter­ar­beit im Obertoggenburg: Südostbahn lässt fast 1200 Tonnen Brücke verschieben

Am Montag liess die Südostbahn die neue Thurbrücke in Ulisbach über 15 Meter an ihren definitiven Standort verschieben. Kurz vor drei Uhr nachmittags war diese Arbeit erledigt. Der Zeitplan für die folgenden Arbeiten ist eng. Am 20. Juli beginnt der Gleisbau.