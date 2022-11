Smorrms erreicht bei BandXost Rang 2

BandXost Den Sieg nur knapp verpasst: Platz zwei am Ostschweizer Bandwettbewerb ist ein grosser Erfolg für den Toggenburger Gitarristen David Mühlethaler Das Metal-Projekt Smorrms des Ebnat-Kappeler Gitarristen David Mühlethaler erreicht beim Ostschweizer Bandwettbewerbs in St.Gallen das Podest. Mit aufgefüllter Bandkasse freut sich der Frontmann auf den nächsten Schritt der jungen Band. Jochen Tempelmann 29.11.2022, 14.01 Uhr

Smorrms an der Vorentscheidung zum Bandwettbewerb in Frauenfeld. Bild: PD

Es fehlte nicht viel: Am Samstagabend durften Smorrms in der St.Galler Grabenhalle als Zweitplatzierte auf das Siegerpodest von BandXost. Auch das ist ein beachtlicher Erfolg, schliesslich nahmen insgesamt rund fünfzig Bands an den regionalen Vorentscheidungen teil. Im Finale der acht besten Ostschweizer Newcomerbands musste sich das Metal-Duo lediglich der Rockgruppe UNLSH geschlagen geben.