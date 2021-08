BAHNHOF LICHTENSTEIG Nach der Stilllegung: Auf den Bahnhofvorstand folgten Künstler Lichtensteig hat einen Bahnhof und 200 Meter entfernt eine Bahnhalle. Gemietet werden beide Gebäude mittlerweile vom Chössi-Theater. Ein Blick hinter die Kulissen – und in die Geschichte. Simon Dudle 13.08.2021, 12.00 Uhr

Hier wohnte einst der Bahnhofvorstand. Nun wird Kunst erarbeitet. Bild: Sascha Erni

Das Gebiet beim Bahnhof Lichtensteig hat viele Geschichten zu erzählen. Den Hügel, auf welchem das Gebäude steht und der Politischen Gemeinde Wattwil gehört, gab es früher nicht. Er ist das Produkt des Aushubs, welcher beim Bau des Wasserfluhtunnels zu Tage gefördert wurde. Bis vor zehn Jahren wohnte der Bahnhofvorstand mit seiner Familie im Bahnhofsgebäude. Auch eine Modelleisenbahn durfte nicht fehlen.

Die Schalterhalle im Bahnhof Lichtensteig wurde umgestaltet, damit sie zu Probezwecken genutzt werden kann. Bild: Sascha Erni

Doch das sind Tempi passati. Im Jahr 2010 hat die Südostbahn (SOB) den Bahnhof Lichtensteig stillgelegt. Weg war bald der Kiosk vor dem Gebäude, weg der Bahnhofvorstand mit seiner Familie. Geblieben ist für die SOB ein kleines Räumchen, in welchem Schaufeln, Besen und dergleichen zur Reinigung des Bahnhofsareals stehen. Das Erdgeschoss wird mittlerweile vom Chössi-Theater gemietet – und teilweise wieder untervermietet. Die ehemalige Schalterhalle wurde umgebaut und dient nun Probezwecken. Selbst einzelne Vorführungen finden im Bahnhofsgebäude statt.

Im Dachstock des Bahnhofs Lichtensteig: So leben die Künstler nach dem Auftritt im Chössi-Theater. Bild: Sascha Erni

Der neue Präsident des Chössi-Theaters, Volker Ranisch, spricht von einem «nüchternen Ambiente», welcher der Bahnhof biete und Basis für die eigentliche künstlerische Arbeit sei. Der oberste Stock des Bahnhofs steht Künstlern zur Verfügung, die nach Vorführungen im nahe gelegenen Chössi-Theater am gleichen Abend nicht mehr weiterreisen wollen. Und auch den Künstlern, die am Bahnhof proben. Auch eine Küche gehört dazu. Das mittlere Geschoss wird von einer sozialpädagogischen Familienbegleitung genutzt. Besitzerin des Gebäudes ist weiterhin die SOB.

Vor der Lichtensteiger Bahnhalle, welche seit 1985 Heimat des Chössi-Theaters ist. Bild: Sascha Erni

Bahnhalle trotz Brand noch fast wie damals

Das Restaurant und der Theatersaal befinden sich im Parterre dieses Gebäudes. Bild: Sascha Erni

Seit das Chössi-Theater sich im Bahnhof einmietet, konnte der Kleinkunst-Betrieb sein Angebot erweitern. Denn im sogenannten Gebäude Bahnhalle, in welchem das «Chössi» seit 1985 seine Heimat hat, sind die Platzverhältnisse eingeschränkt. Wenn eine Vorführung stattfindet oder vorbereitet wird, kann der Raum nicht von anderen Kulturschaffenden zu Übungszwecken genutzt werden.

Die Bahnhalle steht rund 200 Meter nördlich vom heutigen Bahnhof – an jenem Ort, wo einst die Züge angehalten haben. Ilse Pauli, die seit Anbeginn beim Aufbau des Chössi-Theaters mitwirkt und für das Programm verantwortlich zeichnet, sagt:

«Das Gebäude wurde 1892 als Hotel, Theater und Restaurant gebaut und ist heute noch fast, was es einmal war.»

Blick in den Zuschauerbereich des Theatersaals (von links): Die Vorstandsmitglieder Ilse Pauli, Hella Pflüger, Volker Ranisch und Tilla Schoder. Bild: Sascha Erni

Ein Brand zerstörte 1953 den Theatersaal. Es wurde eine Decke eingezogen. Daraus entstand eine Kantine für die Arbeiter der nahe gelegenen Fabrik – und später für das Chössi-Theater. Ansonsten wurde das unter Denkmalschutz stehende Haus jeweils sanft renoviert. So gab es etwa ein neues Dach. Ansonsten blieb es bei eher kleineren Anpassungen, etwa der Fenster. 1992 musste aber doch umgebaut werden. Die Hotelzimmer und die Pächterwohnung hatten ausgedient und wurden in Wohnungen umfunktioniert. In der gleichen Zeit wurde auch das Theater umgebaut, damit es vom mittleren Stockwerk ins Parterre, welches vorher als Kistenlager gedient hatte, umziehen konnte. Aus dem mittleren Stockwerk wurde ein Landschaftsarchitekturbüro, das ursprünglich im umgebauten Estrich angesiedelt war. Trotzdem kommen nach wie vor viele nostalgische Gefühle auf, wenn man die Liegenschaft betritt. Es knarrt unter den Füssen und Holz dominiert.

Das ist die fast schon nostalgische Garderobe der Künstler. Bild: Sascha Erni

Als der Wirt plötzlich lieber Theater spielte

Seit nunmehr gut 35 Jahren ist das Chössi-Theater in der Bahnhalle eingemietet. Ein Restaurant gehörte immer dazu. Der erste Wirt in der Ära Chössi kam mit dem Momoll-Theater. Ilse Pauli sagt:

«Doch nach einer gewissen Zeit spielte der Wirt lieber Theater, als dass er kochte.»

Das Momoll-Theater, welches im Chössi jeweils geprobt hatte, wurde flügge und ging seinen eigenen Weg. Anschliessend wurde das Restaurant von noch mindestens zwei Wirten betrieben. Seit 1992 wird es von den gut 120 Helfern des Chössi-Theaters geführt.

Geblieben ist der ganz eigene Charme, welchen dieses weit über 100-jährige Haus mit sich bringt. Volker Ranisch schätzt gerade diesen besonders, wenn er hier seine Theaterproduktionen erarbeitet oder selbst als Schauspieler auf der Bühne des Chössi-Theaters steht.