Badminton Uzwil spielt sich in Playoffnähe Der Badmintonclub Uzwil trumpft erst mit einem 7:1-Kantersieg gegen das Schlusslicht St.Gallen-Appenzell auf, danach folgt ein bescheidenes 4:4 gegen ein erstarktes La Chaux-de-Fonds. In der NLA-Rangliste klettert Uzwil auf den zweiten Platz und kommt den Playoff-Halbfinals einen Schritt näher. Matthias Zindel 14.02.2022, 10.04 Uhr

Julien Scheiwiller kämpfte im Männereinzel um wichtige Punkte. Bild: Matthias Zindel

Es war ein gutes Wochenende für den Badmintonclub Uzwil – natürlich mit dem Kantersieg im Lokalderby als Glanzpunkt. Die Mannschaft schien wieder in Hochform zu sein. Doch in der zweiten Partie gegen La Chaux-de-Fonds waren die Uzwiler nicht mehr so überzeugend. Es fehlte die Kaltschnäuzigkeit.

Demgegenüber befinden sich die Westschweizer in einem Aufwärtstrend und traten mit einer wesentlich formstärkeren Mannschaft an, als dies noch in der Vorrunde der Fall war. Trotzdem wäre für Uzwil ein Sieg möglich gewesen. Deshalb verkommt das Unentschieden zu einem kleinen Dämpfer.

Ungewohnt viele Fehler

Immerhin konnte sich Uzwil über sein komplettes Kader freuen. Seit längerer Zeit standen wieder einmal alle Spielerinnen und Spieler zur Verfügung. Sereina Hofstetter und Milena Schnider sind nach überstandener Coronaerkrankung ins Team zurückgekehrt. Ebenfalls waren mit Cheryl Seinen, Robin Tabeling und Kim Bruun alle drei ausländischen Verstärkungsspieler mit von der Partie.

Während der Däne Kim Bruun und die Holländerin Cheryl Seinen erwartungsgemäss ihre Spiele gewannen, tut sich der holländische Weltklassespieler Robin Tabeling weiterhin schwer in Uzwil. Ungewohnt viele Fehler schlichen sich in seine Spiele ein. Letztlich gewann er nur eines von seinen vier Spielen an diesem Wochenende. Eine magere Bilanz für den letztjährigen Olympia-Viertelfinalisten.

Komfortable Ausgangslage

Erneut eine starke Leistung zeigte hingegen der frischgebackene zweifache Schweizermeister Nicolas A. Müller, der seine beiden Männereinzel souverän gewann. Ungeschlagen blieb auch Ramon Kropf, der seine beiden Männerdoppel hauchdünn gewinnen konnte.

In der Nationalliga A stehen noch vier Meisterschaftsrunden auf dem Programm, danach folgen die Playoff-Halbfinals. Uzwil hat sich in der Rangliste eine komfortable Ausgangslage erspielt und darf zum jetzigen Zeitpunkt schon mit einer Playoffteilnahme liebäugeln.