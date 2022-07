Badisturm Einstige Bastion in Wil gegen den Sittenzerfall gestürmt: Der Badisturm feiert Jubiläum Heute vor 55 Jahren erzwangen fünf Wilerinnen Zugang zur geschlechtergetrennten Badi Weierwise. Adrian Zeller Jetzt kommentieren Aktualisiert 23.07.2022, 05.00 Uhr

Vor 55 Jahren verschafften sich fünf Wilerinnen den Zutritt zur Badi Weierwise. Bild: Wilnet

Als Reaktion auf die Industrialisierung im 19. Jahrhundert entstand eine breite Bewegung, die eine gesunde Lebensweise propagierte. Dazu wurde auch Wassersport zur Stärkung von Körper und Gemüt empfohlen. «Baden und Schwimmen wurden von verschiedenen Seiten gefördert. Dies von Medizin und Gesundheitsvorsorge ebenso wie von der Sportbewegung und der Tourismusindustrie», schreibt die Historikerin Monika Burri in einem Aufsatz zur Geschichte des Badens. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in der Schweiz zudem die gesetzliche Höchstarbeitszeit reduziert. Baden war eines der Vergnügen in der hinzugewonnen Freizeit.

«Ärgernis des Nackt- und Wildbadens»

Öfters stiegen damals Menschen hüllenlos in Flüsse, Weiher und Seen. Die Behörden befassten sich laut Burri mit dem «Ärgernis des Nackt- und Wildbadens». Um es einzudämmen, reagierten sie mit verschärften Badevorschriften, Polizeipatrouillen sowie dem Bau von Badeanlagen.

Einer der umstrittensten Pläne war das Einrichten von gemischtgeschlechtlichen Familienbädern. Es entwickelte sich eine vehemente Gegnerschaft, vor allem aus kirchlichen Kreisen. «Die Körperkultur dürfe nicht zum <Körperkult> werden, hiess es in Flugblättern kirchennaher Organisation, sonst sei die Moral und die Schamhaftigkeit der Jugend schon im Aufkeimen bedroht», berichtet Historikerin Burri.

Die Benutzung des Bades war klar getrennt. Bild: Wilnet

Auch in Wil erhitzte das Badevergnügen die Gemüter. 1925 forderte ein Bürger den Gemeinderat zum Bau einer Badeanlage auf. Er argumentierte mit sittlichen Gefahren, denen Jugendliche durch das Wildbaden in der Thur ausgesetzt seien, berichten Verena Rothenbühler und Oliver Schneider.

Die Historiker sind Autoren der neuen Wiler Chronik, die 2020 erschienen ist. Sie berufen sich auf einen Artikel in der damaligen Zeitung «Wiler Bote». Der Bürger war mit seinem Thema nicht allein: «Im Bettagsmandat von 1932 kritisierte der St.Galler Bischof die modernen Entwicklungen in der Gesellschaft und nannte neben dem Sport explizit das «Badeunwesen», schreiben Rothenbühler und Schneider weiter.

Bundesgericht entscheidet gegen Familienbaden

Trotz bischöflicher Gegnerschaft wurde auf Initiative des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Wil (heute Verein Wil Tourismus) 1930 im Hotel Schwanen eine Badeanstalt Wil AG gegründet. Die Trägerschaft waren die politische Gemeinde sowie die Orts- und Schulgemeinde. Wil folgte damit einem Trend zur Einrichtung von Badeanlagen in verschiedenen Schweizer Städten und Gemeinden. Am 8. August 1931 wurde das Freibad Weierwise eröffnet.

Das Freibad ist Sinnbild für den Kampf für Gleichberechtigung. Bild: Adrian Zeller

Als die AG an zwei Nachmittagen das gemischtgeschlechtliche «Familienbad» erlauben wollte, regte sich Widerstand. Mit einer Zweidrittelmehrheit kippte der Gemeinderat das Begehren. Die Frage des gemeinsamen Badens der Geschlechter polarisierte die Wiler Bevölkerung. Schliesslich musste das Bundesgericht urteilen, es stimmte der Gemeinde Wil zu, die das Familienbaden abgelehnt hatte.

Rothenbühler und Schneider fassen den Kern der damaligen Kontroverse so zusammen: «Der Bau der Weierwise wurde von den Konservativen unterstützt, da die Badeanstalt das ausufernde Badevergnügen an der Thur zum Verschwinden bringen sollte. Keinesfalls wollten sie aber, dass der Sittenzerfall innerhalb des Bades weiterging.» Ein Stundenplan regelte die Zugangszeiten der Geschlechter zum Freibad. Das Gelände war von einem hohen Bretterzaun umgeben, der Einblicke verunmöglichen sollte.

«Den Frauen wurde nichts geschenkt»

Am 23. Juli 1967 endete das geschlechtergetrennte Baden auf spektakuläre Weise. An einem besonders schwülen Nachmittag waren einige Frauen des Wartens überdrüssig. Vor dem Zeitpunkt ihres regulären Einlasses, um 16.30 Uhr, überstiegen fünf von ihnen kurzerhand den Gitterzaun. Der eigens engagierte Wachmann sowie der Bademeister sahen dem Überraschungscoup tatenlos zu.

Am Folgetag des Badisturms verschafften sich auch einige Männer ausserhalb der für sie vorgesehenen Zeit Zutritt zum Freibad. Das geschlechtergetrennte Baden war Geschichte. Die weibliche Erstürmung des Freibades sorgte für kontroverse Leserbriefe in den Printmedien sowie für einen Bildbericht im «Blick».

Der legendäre «Badisturm» fiel laut Rothenbühler und Schneider zeitlich in eine Phase gesellschaftlicher Umbrüche in den Industrieländern. Herkömmliche gesellschaftliche Werte und Ordnungen wurden in Frage stellten, Stichwort: 68er-Bewegung.

Vier Jahre nach dem Badisturm, am 7. Februar 1971, stimmten die Stimmbürger dem eidgenössischen Stimm- und Wahlrecht für Frauen zu. Ab dann konnten sie die gesellschaftlichen Spielregeln mitbestimmen.

Heute ist der gemeinsame Besuch von Frauen und Männern in der Badi selbstverständlich. Bild: Adrian Zeller

Für Frauen einer jüngeren Generation ist die seinerzeitige strikte Trennung der Geschlechter beim Baden kaum nachvollziehbar. «Als ich als Kind das erste Mal vom Badisturm hörte, war für mich fast unvorstellbar, dass dies einmal nötig gewesen war», sagt Ronja Stahl, Co-Präsidentin der SP Wil, Jahrgang 1996.

Ronja Stahl Bild: Reto Martin

«Der Badisturm steht wohl symbolisch dafür, dass Frauen in der Geschichte nichts geschenkt wurde und Fortschritte immer wie hier durch mutige Frauen erkämpft werden mussten», schlussfolgert sie. Sie fügt an: «Es zeigt aber auch, dass sich der Kampf lohnt.» Die damaligen Eroberinnen des Zugangs zum Freibad sind für Ronja Stahl motivierende Vorbilder: «Wir Frauen haben auch heute noch einige Badis zu erstürmen.»

