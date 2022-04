Badezeit Am 7. Mai eröffnen die Wiler Freibäder – Events sind in der Hauptsaison geplant In wenigen Wochen startet in Wil die Badesaison. Am 6. Mai findet der Eröffnungsapéro in der Badi Weierwise statt. Im Hochsommer sind diverse Aktivitäten von Schwimmkurs über Schwimmwettbewerb bis Mondscheinschwimmen geplant. 19.04.2022, 15.00 Uhr

In wenigen Wochen ist die Badesaison in Wil eröffnet. Bild: PD

Bald ist es so weit: Die Wiler Freibadsaison startet am Samstag, 7. Mai. Der traditionelle Eröffnungsapéro findet am Vorabend in der Badi Weierwise statt, wie es in einer Mitteilung der Wiler Sportanlage AG (Wispag) heisst. Dazu sind alle Badegäste und andere Interessierte eingeladen.

Am Eröffnungsapéro vom 6. Mai, ab 17.00 Uhr, wird den Anwesenden einerseits das Freibad-Team vorgestellt. Andererseits besteht die Möglichkeit, den Vorverkauf für die Sommerabos zu nutzen. Vom 25. April bis 6. Mai profitiert man von 10 Prozent Rabatt. Sommerabos können im Sportpark Bergholz zu den regulären Öffnungszeiten bezogen werden. Die Badi Weierwise hat für den Vorverkauf vom 4. bis 6. Mai, jeweils von 13.30 bis 18.00 Uhr, die Kasse geöffnet.

Willkommen geheissen werden die Gäste vom neuen Leiter Gastronomie und Events, Diego von Büren. Mit seinem Team wird er diesen Sommer die Möglichkeit nutzen, die Gäste kulinarisch zu verwöhnen und auch an den verschiedenen Veranstaltungen zu bewirten.

Angebot in den Freibädern

Auch in diesem Jahr haben die Badegäste die Möglichkeit, während der Hauptsaison, vom 1. Juni bis 31. August, in den frühen Morgenstunden ein paar Längen zu schwimmen – in der Badi Weierwise jeweils am Montag und Donnerstag und im Freibad Bergholz am Dienstag und Freitag. Das Freibad Bergholz ist in der Hauptsaison unter der Woche jeweils bis um 21 Uhr geöffnet.

Das Bergholz Restaurant erhält in diesem Jahr neue Sitzmöglichkeiten in einem Loungebereich.

In den Monaten Juni, Juli und August wird wiederum ein Mondscheinschwimmen in der Badi Weierwise angeboten, wobei die Gäste bis 22 Uhr baden können. Zudem werden an diesen Abenden kulinarische Köstlichkeiten serviert. Der «Wiler Fisch – das Wettkampfschwimmen» findet am 18. Juni im Freibad Bergholz statt. Der schnellste «Wiler Fisch 2022» wird erkoren. Wer sich von den Erwachsenen dafür die richtige Schwimmtechnik aneignen möchte, besucht den Hobby-Brustschwimmer-Kurs.

Für die Sommerferien ist ein vielfältiges Programm in Planung: Zeltnacht im Freibad, Kasperlitheater, Kinder-Tanzen, Spiele mit dem FC Wil und weitere Überraschungen warten auf die kleinen und grossen Gäste.

Revisionsarbeiten im Hallenbad und Wellnessbereich

In diesem Sommer bleiben das Hallenbad und der Wellnessbereich für Revisionsarbeiten vom 18. Juli bis und mit 5. August 2022 geschlossen. Die beiden Freibäder sind normal geöffnet. (pd/mas)