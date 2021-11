Kirchberg: Bachsanierungen kommen nicht voran

Bachsanierungen Der Hochwasserschutz in Kirchberg bleibt eine Baustelle – neue Ideen sollen Abhilfe schaffen 25 Bäche müsste die Gemeinde Kirchberg fit für grosse Wassermassen machen. Erst drei Projekte konnte sie abschliessen. Seither wird statt an den Bächen gebaut an Projekten gewerkelt. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 15.11.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hochwasserschutz beschäftigt in der Gemeinde Kirchberg seit Jahren. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Hochwasserschutz kommt in der Gemeinde Kirchberg nicht richtig voran. Seit dem Jahr 2010 gibt es das Generelle Bachsanierungskonzept. Auf dessen Grundlage existiert seit 2016 eine Naturgefahrenkarte.

Darauf sind die 25 Bäche auf dem Gemeindegebiet vermerkt, die bezüglich Hochwasser eine Gefährdung darstellen. Bei allen soll der Hochwasserschutz verbessert werden. Nur: Bisher konnten gerade mal drei Projekte abgeschlossen werden.

Das nächste Projekt stösst auf Widerstand

Als Nächstes an der Reihe wären der Bachtobelbach und der Taabach in Gähwil. Doch das vorgelegte Projekt stiess auf Widerstand. Die Gemeinde wollte einen Teil der Kosten, die nach Abzügen der Beiträge von Bund und Kanton verblieben wären, auf die Anstösserinnen und Anstösser abwälzen.

Im Fachjargon: Einen Perimeter errichten und Perimeterbeiträge erheben. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass das Gesetz eine Kostenbeteiligung der Anstösserinnen und Anstösser vorsehe. In der Zwischenzeit wurde diese Gesetzespassage angepasst. Neu ist explizit vermerkt, dass die Gemeinde die Kosten selber tragen kann.

Das für die beiden Gähwiler Bäche erstellte Projekt fiel aber schliesslich nicht deswegen durch, sondern weil das kantonale Baudepartement unter anderem bemängelte, dass die Bevölkerung nicht mitwirken konnte.

Die neuen Gemeinderäte luden zur Konsultationsversammlung

Dem wollte die Gemeinde nun nachkommen und lud die Anstösserinnen und Anstösser zu einer Konsultationsversammlung. Das Ergebnis: Bis Ende Jahr soll ein Ingenieur eingebrachte Ideen prüfen. Im Januar sollen dann mögliche Varianten vorgestellt und das eigentliche Mitwirkungsverfahren eröffnet werden.

Doch das Komitee «Faire Bachsanierungen – ohne Perimeter» ist skeptisch. Präsident Robert Brem bemängelt zum Beispiel, dass die Vorschläge nicht festgehalten wurden: «Es wurde kein Protokoll erstellt. Wir versuchten offen zu sein, wollten neue Ansätze schaffen, dazu gehört aber auch die Auflistung der Anregungen in Form eines Protokolls.»

Er glaubt, die an der Konsultation anwesenden Gemeinderäte Josef Meier und Silvan Holenstein, später stiess auch Gemeindepräsident Roman Habrik hinzu, seien nicht aus Überzeugung zum Treffen gekommen. Dennoch sagt er auch: «Der Ansatz des Abends ist gerechtfertigt und geht in Ordnung. Die Vertreter der Gemeinde wollten den Austausch pflegen und den Kontakt zu Gähwil herstellen.»

Auf die Vorwürfe entgegnet Gemeinderat Josef Meier:

Gemeinderat Josef Meier. Bild: Beat Lanzendorfer

«Silvan Holenstein und ich wollen zusammen mit der Bevölkerung eine Bachsanierung umsetzen, die von allen Parteien mitgetragen wird.»

Und weiter: «Genau dazu diente der Anlass in Gähwil, dazu brauchten wir aber nicht überzeugt zu werden, wir machten das freiwillig.» Silvan Holenstein ergänzt:

Gemeinderat Silvan Holenstein. Bild: Beat Lanzendorfer

«Der dringend benötigte Hochwasserschutz muss endlich in Angriff genommen werden. Gemeinsam mit der Bevölkerung wollen wir die Bäche für die nächsten Generationen sicherer machen.»

Sie würden aber nur vorwärts kommen, wenn jeder etwas dazu beitrage. «Und wem daraus einen Vorteil erwächst, soll sich daran auch finanziell beteiligen.» Die beiden vor einem Jahr neu gewählten Gemeinderäte sehen die Konsultativversammlung auch als eine Art Neustart rund um die verworrene Situation um das Thema Hochwasserschutz in der Gemeinde Kirchberg.

Das Komitee erwartet mehrere Lösungen

Robert Brem erwartet nun, dass aus den Anmerkungen der Gegnerinnen und Gegner des bisherigen Projekts nicht einfach leichte Korrekturen werden. «Es kann nicht sein, dass nur das bestehende Projekt optimiert und an diesem festgehalten wird. Es muss einen Variantenfächer geben.» Vor allem aber will das Komitee den Perimeter und die daraus folgenden Beiträge verhindern.

Robert Brem, Gähwil, Präsident des Bürgerkomitees für faire Bachsanierungen ohne Perimeter. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir sind nicht gegen Hochwasserschutzmassnahmen, wir sind nur gegen die Erhebung eines Perimeters.»

Das Komitee stelle sich auf den Standpunkt, dass der Bau von Hochwasserschutzmassnahmen eine Verbundaufgabe darstelle und deshalb durch die Allgemeinheit zu tragen ist. Die Anstösser tragen nicht die Verantwortung dafür, dass den Bächen immer mehr Wasser zugeführt wird.»

Brem bemängelt die fehlende Offenheit des Gemeinderats, über ebendiesen Perimeter zu diskutieren, vielleicht die ganze Bevölkerung zu befragen. Er geht davon aus, dass bei den weiteren Bächen, bei denen in der Gemeinde Kirchberg in den kommenden Jahren der Hochwasserschutz ebenfalls umgesetzt werden muss, weitere Einsprachen erfolgen. Die Gemeinde käme in der Thematik weiterhin nicht voran.

25 Bäche auf der Naturgefahrenkarte Die Naturgefahrenkarte ist Teil des Massnahmenkonzepts Naturgefahren. Dieses musste die Gemeinde Kirchberg im Nachgang zum Inkrafttreten des Wasserbaugesetzes am 1. Januar 2010 erstellen. Darin wurde auch festgehalten, dass die Gefahr grösstenteils von möglichen Hochwassern stammt und nicht von Rutschungen. Von den 25 definierten Gefahrenstellen konnten bisher nur die Projekte Rütlisbach und Eichbüelbach West in Bazenheid sowie der Lussbach in Gähwil entschärft werden. (bl)