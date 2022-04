Auf der Umfahrung Lichtensteig gilt auch künftig Tempo 80

Autostrasse Gutachten bestätigt Tempo 80: Auch auf der Umfahrung Lichtensteig darf künftig nicht schneller gefahren werden Ein Jusstudent hatte die Kantonspolizei darauf hingewiesen, dass auf zwei Teilstrecken der Umfahrung Lichtensteig Tempo 100 gelten müsste. Doch ein Gutachten rechtfertig die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit. Larissa Flammer 21.04.2022, 17.15 Uhr

Ein Gutachten bestätigt, dass auch auf dem Teilstück zwischen den Tunnels der Umfahrung Lichtensteig Tempo 80 gelten soll. Bild: Sabine Camedda

Auf Autostrassen gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit 100 Kilometer pro Stunde. Doch seit diese im vergangenen Jahr auf der Umfahrung Ebnat-Kappel von 100 auf 80 km/h herabgesetzt worden ist, gibt es im Kanton St.Gallen keine Autostrasse mehr, auf der Tempo 100 gilt.

Daran stört sich Gabriel Baal. Der Jusstudent aus Neu St.Johann hatte sich vergeblich gegen die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf der Autostrasse bei Ebnat-Kappel gewehrt. Er sagt: «Die Ausnahmeregel, dank der die Polizei die Höchstgeschwindigkeit herabsetzen kann, ist für Einzelfälle gedacht, wenn auf einer Strecke eine besondere Gefahr besteht.» Die St.Galler Kantonspolizei mache jedoch die Ausnahme zur Regel und missachte damit das Strassenverkehrsgesetz beziehungsweise die Verkehrsregelverordnung des Bundes.

Verkehrsanordnung ist ein rein administrativer Akt

Am Dienstag publizierte das Polizeikommando nun eine Verkehrsanordnung im Amtsblatt, welche die Umfahrungsstrasse Lichtensteig betrifft. Oder genauer: den Abschnitt Überführung Staatsstrasse bis Äulibrücke (in Fahrtrichtung Flooz) sowie den Abschnitt Äulitunnel bis Flooztunnel (in beide Fahrtrichtungen). Die Polizei verfügt dort auf der Autostrasse Tempo 80, also eine abweichend signalisierte Geschwindigkeit.

Das ändert in der Praxis nichts, Schilder weisen dort bereits bisher auf Tempo 80 hin. «Es ist ein rein administrativer Akt», sagt Ulrich Bärtsch, stellvertretender Leiter Verkehrstechnik bei der Kantonspolizei. Die Höchstgeschwindigkeit wurde nur noch rechtskräftig verfügt. Denn bisher war das nicht der Fall.

Trassierung entspricht nicht der aktuellen Norm

Entdeckt hat dies Gabriel Baal. Er studierte die existierenden Verkehrsanordnungen zu den Autostrassen im Toggenburg und kam zum Schluss, dass für die beiden Teilstrecken bei Lichtensteig nie eine rechtskräftige Verfügung zur Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit vorlag. Er forderte daraufhin Anfang Jahr die Kantonspolizei auf, dort Tempo 100 zu signalisieren. Stattdessen gab das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen als Eigentümerin der Umfahrungsstrasse ein Gutachten in Auftrag.

Themenbild: Auf Autostrassen gilt grundsätzlich Tempo 100. Im Toggenburg wurde die Höchstgeschwindigkeit jedoch auf 80 gesenkt. Bild: Karl Mathis/Keystone

Dieses liegt nun vor, wie Bärtsch bestätigt. «Es kommt zum Schluss, dass auf den beiden Teilstrecken die Voraussetzungen zur Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit erfüllt sind.» Die Trassierung der Autostrasse entspreche in einigen Punkten nicht der aktuellen Norm. Bärtsch nennt die topografische Lage, die kurzen Haltebuchten und den schmalen Pannenstreifen.

Auf der Umfahrung Lichtensteig wird also voraussichtlich auch künftig maximal Tempo 80 erlaubt sein. Noch ist die Verkehrsanordnung nicht rechtskräftig, innert 14 Tagen kann Rekurs erhoben werden.

Student will erst Gutachten im Detail lesen

Ob Baal Rekurs ergreifen wird, kann er noch nicht sagen. «Ich muss erst das Gutachten lesen.» Bei der Umfahrung Ebnat-Kappel musste er auf einen Rekurs verzichten, weil er einen hohen Kostenvorschuss von 1500 Franken hätte leisten müssen.

Der Neu St.Johanner kritisiert das Vorgehen der Kantonspolizei und des Tiefbauamts:

«Von mir als Bürger wird erwartet, dass ich mich an die Gesetze und Verordnungen halte. Dasselbe erwarte ich auch von den Behörden.»

Die Verkehrsregelverordnung schreibe auf Autostrassen unmissverständlich eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h vor. Baal ist der Meinung, dass die St.Galler Behörden einfach partout nicht wollen, dass eine Autostrasse im Kanton mit Tempo 100 signalisiert ist.

Er werde auch künftig ein Auge auf Verkehrsanordnungen für Autostrassen haben. Der Jusstudent sagt: «Besonders auf die Begründungen bei allfälligen Geschwindigkeitsreduktionen seitens der Kantonspolizei.» Konkrete Pläne, erneut bezüglich Höchstgeschwindigkeit auf Autostrassen aktiv zu werden, habe er aber zurzeit nicht.