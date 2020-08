Auto versteckt und die Kontrollschilder entfernt: 23-Jähriger vertuscht in Wattwil einen Selbstunfall Ein 23-jähriger Autolenker verunfallte auf der Wattwiler Rickenstrasse. Er barg sein Auto selbst, stellte es in einen Unterstand und entfernte die Kontrollschilder. Die Polizei konnte ihn ausfindig machen. 16.08.2020, 16.10 Uhr

Der Unfallfahrer barg sein Auto selber, stellte es in einem Unterstand ab und entfernte die Kontrollschilder. Bild: Kapo SG (Wattwil, 16. August 2020)

(kapo/rus) Am frühen Sonntagmorgen ist ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der Rickenstrasse in Wattwil verunfallt. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen meldete eine Auskunftsperson den Unfall, welcher auf der Höhe Hinterer Hummelwald passiert sei. Das Auto liege auf dem Dach. Die Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stellte am Unfallort Beschädigungen an der Leitplanke fest, jedoch weder Personen noch Fahrzeuge.