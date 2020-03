Auto kollidiert in Wald-Schönengrund mit Velo: Mädchen verletzt sich bei Unfall Am Mittwoch um 16.20 Uhr ist es auf der Hauptstrasse in Wald-Schönengrund zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und dem Velo einer achtjährigen gekommen. Das Mädchen verletzte sich leicht. 05.03.2020, 11.50 Uhr

Bei der Kollision des Autos mit dem Velo verletzte sich die Velofahrerin nur leicht. Bild: Kapo

(sas/kapo) In Wald-Schönengrund hat sich am Mittwoch eine Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad ereignet. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr ein 86-Jähriger mit seinem Auto von Herisau in Richtung St. Peterzell.