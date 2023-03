Der Flawiler Markus Butscher ist Ehrenmitglied des ESV

Auszeichnung Das erste Ehrenmitglied des Eidgenössischen Schwingerverbandes vom Schwingclub Flawil: «Das Schicksal dieser Menschen hat mich sehr berührt» Markus Burtscher aus Flawil übernahm noch während seiner Schwinger-Aktivzeit Aufgaben als Funktionär – das macht er nun seit 40 Jahren. Am Samstag wurde er für seine Verdienste Ehrenmitglied des Eidgenössischen Schwingerverbandes. Beat Lanzendorfer 20.03.2023, 12.00 Uhr

Der Flawiler Markus Burtscher ist seit Samstag Ehrenmitglied des Eidgenössischen Schwingerverbandes. Bild: PD

Am Samstag ereignete sich Einmaliges. Markus Burtscher wurde als erstes Mitglied des Schwingclubs Flawil an der Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbandes in Unterägeri in die Garde der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Zum Schwingen kam der zehnfache Kranzschwinger im Alter von neun Jahren. Höhepunkt war die Teilnahme als Aktiver am Eidgenössischen 1986 in Sion. Drei Jahre später wäre er für Stans nominiert gewesen, verletzte sich aber 14 Tage zuvor an den Bändern und musste schweren Herzens absagen. Im selben Jahr gab er seinen Rücktritt als Aktivschwinger bekannt und hängte die Schwingerhosen an den Nagel. Nun folgte eine einmalige Karriere als Funktionär.

Zwei Präsidentenämter gleichzeitig ausgeübt

Schon sechs Jahre vor seinem Rücktritt bei den Aktiven hatte er sich bereit erklärt, im Vorstand des Schwingclubs Flawil Aufgaben zu übernehmen. Nebst unzähligen schwingerischen Anlässen, in denen er ein Amt im Organisationskomitee innehatte – unter anderem war er 14 Jahre Vizepräsident beim Schwägalp Schwinget – kam ab 1989 während eines Jahrzehnts das Präsidium beim Schwingclub Flawil hinzu. Beim Bergkranzfest am Fusse des Säntis war er nicht nur Stellvertreter des Präsidenten, er gehörte vor 23 Jahren auch zu den Gründungsmitgliedern.

Teilweise bekleidete er in diesem Lebensabschnitt sogar ein zweites Präsidentenamt. Von 1992 bis 2001 war er Vorstandsvorsitzender des Toggenburger Schwingerverbandes. Dem Toggenburger Verband gehören die Schwingclubs aus Wil, Flawil, Uzwil und Wattwil an.

Vor 13 Jahren übernahm Burtscher dann erstmals ein Amt beim eidgenössischen Schwingerverband. Als Vertreter des Nordostschweizer Schwingerverbandes wurde er Mitglied der Hilfskasse. Vier Jahre später wählten ihn die Delegierten zum Präsidenten. Insgesamt neun Jahre stellte er sich zur Verfügung und wurde in dieser Zeit dreimal wiedergewählt.

Die Hilfskasse sei ein Fonds, der eingerichtet wurde, um in Not geratene Schwinger oder deren Angehörige zu unterstützen, erklärt er. Der 62-jährige Burtscher, Inhaber eines Holz- und Fensterbaubetriebes, sagt: «Das Schicksal dieser Menschen hat mich sehr berührt, es gab während all der Jahre viele nachdenkliche, aber auch dankbare Begegnungen.»

Begegnungen mit Menschen sind ihm wichtig

Die Ehrenmitgliedschaft beim Eidgenössischen Schwingerverband ist bereits die fünfte dieser Art in den vergangenen 24 Jahren. Es begann mit der Ehrenmitgliedschaft 1999 beim Schwingclub Flawil. Zwei Jahre später folgte jene beim Toggenburger Schwingerverband. 2008 kam die beim St.Galler Kantonalen Schwingerverband hinzu.

Im Jahr darauf waren es dann die Delegierten des Nordostschweizer Schwingerverbandes, die ihn zum Ehrenmitglied ernannten. Nach der Auszeichnung vom Samstag sagte er: «Die Aufgaben, die ich als Funktionär ausgeübt habe, möchte ich nicht missen.» Er würde dasselbe wieder tun. «Wichtig ist, dass man sich die Aufgabe zumutet.» Das Schöne daran sei, dass man dabei sehr viele Menschen kennen lernen würde.