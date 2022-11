Kirchberg bekommt eine Bildungskommission

Ausserordentliche Bürgerversammlung Kirchberg kann seine Reformpläne umsetzen – die Stimmberechtigten sagen Ja zur geplanten Bildungskommission Der erste Vorschlag im August 2019, der eine dreiköpfige Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des Schulpräsidenten und statt eines neun- einen fünfköpfigen Schulrat vorsah, war bei den Bürgerinnen und Bürgern durchgefallen. Nach einem dreijährigen Prozess und unter Einbezug der Bevölkerung und der Parteien wurde der Lösung mit einer Bildungskommission an der ausserordentlichen Bürgerversammlung am Freitagabend zugestimmt. Beat Lanzendorfer 12.11.2022, 07.10 Uhr

In Kirchberg, hier das Schulhaus Sonnenhof, wird der Schulrat ab 2025 durch eine Bildungskommission ersetzt. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Kirchberger Ratsstube dürfte die Erleichterung gross sein. Die Stimmberechtigten segnen die Reformpläne ab und sagen Ja zur Bildungskommission.

Der dafür erforderliche «II. Nachtrag der Gemeindeordnung» wurde am Freitagabend an der ausserordentlichen Bürgerversammlung in der katholischen Kirche in Kirchberg mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen. Von den 5353 Stimmberechtigten der Gemeinde beteiligten sich 241 Personen an der Abstimmung, was einer Stimmbeteiligung von 4.5 Prozent entspricht.

Führungsstruktur seit 15 Jahren nicht mehr angepasst

Laut Gemeindepräsident Roman Habrik sei die Führungsstruktur der Gemeinde Kirchberg seit mehr als 15 Jahren nicht mehr angepasst worden. Die Entscheidungswege seien mittlerweile zu wenig praxisnah und zu kompliziert. Er sagte dazu zu Beginn der Versammlung:

Roman Habrik, Kirchberger Gemeindepräsident. Bild: Beat Lanzendorfer

«Für mich macht es keinen Sinn, die Arbeit der letzten drei Jahre in den Papierkorb zu werfen und die aktuelle Lösung mit einem neunköpfigen Schulrat mit unzeitgemässen Kompetenzen nochmals für sechs Jahre zu zementieren.»

Er plädiere dafür für die Bildungskommission. Unterstützung erhielt Roman Habrik von Fredy Metzger, seit 2007 im Kirchberger Schulrat: «Das Modell Schulrat ist veraltet. Mit der Bildungskommission eröffnet man ein Zeitalter der Moderne mit zeitgemässen Strukturen für alle Mitarbeitenden, für die Kinder und Jugendlichen.» Mit der Zustimmung zur Bildungskommission könnten etwa die Entscheidungswege innerhalb der Schule verkürzt werden.

SP und SVP lehnen den Antrag ab

Anschliessend erhielten die Anwesenden die Möglichkeit, sich zum Antrag des Gemeinderates zu äussern. Dabei zeigte sich Stefan Diener, Präsident der SP Alttoggenburg, enttäuscht darüber, was in den vergangenen Jahren erarbeitet wurde. Er hätte erwartet, dass das Resultat begeistere. «Der ganze Prozess ist harzig ins Rollen gekommen, Anregungen von der Bevölkerung aber auch von den Parteien sind nicht berücksichtigt worden.» Was am Schluss herausgekommen ist, sei eine Schul- und keine Gemeindereform. «Das ist ein mageres Ergebnis.» Diener schlug vor, die Vorlage abzulehnen. Er sei überzeugt, wenn in ein paar Jahren ein neuer Anlauf gestartet werde, sei es möglich, eine gute Gemeindereform aufzugleisen.

Marc Keller, Vorstandsmitglied der Kirchberger SVP, empfahl den Anwesenden, die Vorlage ebenfalls abzulehnen. Die SVP hätte sich während drei Jahren aktiv dafür eingesetzt, dass heute Abend eine echte Gemeindereform zur Abstimmung kommen könne, leider sei dies nicht der Fall. Der Gemeinderat hätte sich in den letzten drei Jahren gegen jeden Reformvorschlag gestemmt. Der Grundauftrag, die Bevölkerung in den Prozess miteinzubeziehen, sei nicht erfüllt worden.

Die Mitte und FDP plädieren für Zustimmung

Aus Sicht von Simon Rutz, Ortspartei Die Mitte, hat der Gemeinde- und Schulrat hingegen gut gearbeitet. Die Reform sei ein nötiger Schritt, der jetzt vollzogen werden müsse. Gleichzeitig hätte der Gemeinderat versichert, dass er weiter an der Organisationsentwicklung arbeiten werde.

Genauso sieht es Martin Kurmann von der FDP. «Ich habe mir die Zeit genommen, den Prozess von Anfang an begleitet und mich und meine persönlichen Überzeugungen eingebracht.» Diese Möglichkeit hätten alle Bürgerinnen und Bürger gehabt, das Resultat stehe heute nun zur Abstimmung.

Die parteilose Barbara Inauen, Schulleiterin aus Bazenheid, sieht den Vorschlag des Gemeinderates ebenfalls als Schritt in die richtige Richtung.

Der Schulrat ist bald Geschichte

Weil im Verlaufe der Diskussionsrunde kein Antrag oder Rückweisungsantrag einging, wurde zur Abstimmung geschritten. Diese endete mit einer Zweidrittelmehrheit für den Antrag des Gemeinderates.

Mit der Zustimmung zur fünfköpfigen Bildungskommission ist der Gemeinderat seinem Auftrag nachgekommen, innerhalb von drei Jahren eine neue Vorlage zur Neuorganisation Schule und Gemeinde zu erarbeiten. Der erste Vorschlag im August 2019, der eine dreiköpfige Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des Schulpräsidenten und statt des neun- einen fünfköpfigen Schulrat vorsah, war bei den Bürgerinnen und Bürgern durchgefallen.

Somit endet die Geschichte des Kirchberger Schulrates am 31. Dezember 2024. Mit Beginn der Amtsdauer 2025 bis 2028 wird dann eine Bildungskommission die Führung der Schule übernehmen. Mehrmals wurde betont, dass die Bildungskommission lediglich der erste Schritt von weiteren Reformen sein soll.

Der Abend endete mit der «Allgemeinen Umfrage». In dieser nahm Alice Grässli aus Bazenheid die Anwesenden in die Pflicht, sich aktiv am Stromsparen zu beteiligen.