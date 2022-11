Häftling zündet Schaumstoffmatratze an und verletzt sich unbestimmt – mehrere zehntausend Franken Sachschaden

Am Donnerstag ist es im Ausschaffungsgefängnis in Bazenheid zu einem Brand in einer Zelle gekommen. Ein 35-jähriger marokkanischer Ausschaffungshäftling wurde dabei unbestimmt verletzt. Er musste von der Rega ins Spital geflogen werden.