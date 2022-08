Hemberg: Schöne Rundwanderung über den Salomonstempel

Ausflugstipp Rundwanderung ab Hemberg: An versteckten Bauernhöfen vorbei über Streuwiesen zum «Salomonstempel» In Hemberg gibt es «Heimetli», welche man nicht sofort findet. Auch beim Salomonstempel ist kein Nachbar zu entdecken. Doch wie kam dieser Bauernhof zu seinem seltsamen Namen? Ruedi Roth 10.08.2022, 18.00 Uhr

Am Badweiher entlang führt der Kneippweg. Bild: Ruedi Roth

Das Dorf Hemberg im Neckertal ist nicht gross. Aber wer einmal auf dieser Anhöhe ankommt, staunt über die herrliche Aussicht, welche sich hier bietet. Der Alpstein mit dem Säntis bildet dabei den Höhepunkt. Berglandwirtschaft ist in Hemberg der hauptsächliche Wirtschaftszweig. Industrie ist hier kaum zu finden.

Start beim Obstgarten

Zwei Kirchen stehen im Dorf. In der Nähe der höher gelegenen, katholischen Kirche befindet sich ein öffentlicher Parkplatz. Hier startet die rund dreistündige Wanderung. Sie ist bequem zu bewältigen und geeignet als Familienausflug; Kleinkinder nimmt man am besten per Huckepack mit. Um zusätzlich den beim Parkplatz angelegten Obstgarten zu inspizieren, sollte man genügend Zeit einplanen. Es gibt dort viel zu entdecken.

Zu den versteckten Bauernhöfen

Richtung Süden geht es auf der Hauptstrasse los Richtung Salomonstempel. Bei der Molkerei biegt ein Strässchen rechts ab. Nach rund einem Kilometer geht es zum zweiten Mal rechts. Eine Brücke wird überquert, es geht leicht aufwärts und bald biegt der Wanderweg links auf die Wiese ab Richtung Fürschwand.

Den Markierungen folgend entdeckt man sie jetzt, die einsamen Höfe Wald und Thomen. Zweimal führt die Wanderung durch Wälder, bevor der Bauernhof Fürschwand erreicht ist. Nun heisst es aufwärts wandern Richtung Salomonstempel. Ein Streuwiesengebiet mit vielfältiger Natur lockt zum Beobachten.

Auf dem Weg in Richtung Salomonstempel laden Streuwiesengebiete zur Naturbeobachtung ein. Bild: Ruedi Roth

Sind die einhundert Höhenmeter bewältigt, biegt der Weg mit einer Linkskurve zu den öffentlichen Feuerstellen am Waldrand ab. Herrlich lädt hier der Wald zum Spielen ein. Für Leseratten ist sogar eine kleine Bibliothek vor Ort.

Wie der Salomonstempel zu seinem Namen kam

Von der Feuerstelle ist es nicht mehr weit zum Salomonstempel. Ein Ferienhaus der Stadt Brugg ist hier zu sehen und ein Bauernhof. Den Namen erhielt dieser Ort vom Bauern Salomon Grob. Dieser baute vor rund zweihundert Jahren auf dieser Anhöhe ein Haus. Er meinte dazu: «Hier sind die Wettertannen lebende Tempelsäulen. Und die Natur ist noch vielfältiger als beim Tempel von König Salomon».

Das Ferienheim der Stadt Brugg im Salomonstempel. Bild: Urs M. Hemm (5.8.2015)

Fortan nannte man den Ort Salomonstempel. Der Wanderweg führt nun am Bauernhof vorbei durch den Wald zum Hof Oberbad. Der Weg weist nun zum Ziel: das Dorf Hemberg. Da kommt aber vorher noch der anmutige Badweiher in Sicht. Und gleich daneben lädt das Gasthaus Traube zur Einkehr ein.

Die altehrwürdige Gaststube erzählt von vergangenen Zeiten. Und man zieht vorteilhaft den Kopf ein, wenn man die Schwelle überschreitet. Weit wäre es jetzt nicht mehr zum Ziel im Dorf Hemberg. Wer aber noch nicht genug hat, kann vor dem Ziel noch den Kneippweg Hemberg anhängen. Fünfzehn Minuten länger hat man so. Aber das Erlebnis belohnt den Mehraufwand.