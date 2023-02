Ausblick Tour de Suisse Women, Ballontage und Infrastrukturarbeiten: Das kommt die nächsten Monate auf Ebnat-Kappel zu Das laufende Jahr sei geprägt durch die Ortsplanung und regionale Grossereignisse, sagt Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel, im Gespräch. Die wichtigsten Ereignisse und Vorhaben im Überblick. Sascha Erni 16.02.2023, 18.00 Uhr

Das vorerst letzte Hochbauprojekt der Gemeinde: Die Grossbaustelle im Quartier Wier. Bild: Sascha Erni

Bau- und planungstechnisch drehe sich 2023 in Ebnat-Kappel alles um den Infrastrukturerhalt und Sanierungsprojekte, sagt Gemeindepräsident Jon Fadri Huder. «Die Planung deckt die gesamte Gemeinde ein.» Ob Schutzverordnungen, verkehrsberuhigende Massnahmen oder die dringend nötigen Sanierungen auf Haupt- und Gemeindestrassen wie der Ebnaterstrasse: Anders als die Jahre zuvor gehe es nun um den Erhalt, nicht das Neue.

Auch die Ebnaterstrasse muss 2023 unterhalten werden. Bild: Sascha Erni

Das zeigt sich auch im Gemeindehaushalt. Für das Jahr 2023 wird mit Netto-Investitionen von rund 4 Millionen Franken gerechnet, vorwiegend für die letzte Teilzahlung des Gemeindebeitrags an den Neubau des Pflegeheims Wier. In den Jahren 2024 bis 2026 sollen sie sich aber nur noch zwischen 1,25 und 2,45 Millionen Franken bewegen, so Huder: «Die Investitionen nehmen ab nächstem Jahr also ab.»

Der Neubau des Pflegeheims Wier wird dieses Jahr fertiggestellt. Dann wird das Alters- und Pflegeheim die Altbauten nicht mehr benötigen, an deren Stelle sollen Alterswohnungen entstehen. Die Gemeinde führte Verhandlungen mit einem potenziellen Investor durch, der den Neubau und den Unterhalt der Alterswohnungen hätte tragen sollen. Im Dezember jedoch zog sich dieser aus dem Projekt zurück.

Über die Identität des Investors und die genauen Gründe für dessen Absprung sei Stillschweigen vereinbart worden, erklärt Jon Fadri Huder. Er könne aber das Umdenken angesichts des gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfelds nachvollziehen. Zurzeit sei der Gemeinderat mitten in der Abklärung, wie es mit dem Projekt weitergehen wird. «Wir sind faktisch wieder auf Feld eins», so der Gemeindepräsident.

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Bild: Sascha Erni

Ein weiteres Projekt, das in den letzten Monaten von sich zu reden machte, ist die geplante Renaturierung des Hochmoors Chellen. Zuletzt hatte die Bürgerschaft den Gemeindeanteil aus dem Budget gestrichen, eine Gruppe aus der Bevölkerung steht dem Projekt wegen der Sorge um das Grundwasser skeptisch gegenüber.

Wie Jon Fadri Huder nun sagt, stünden die Gemeinde und der Kanton mit der Gruppe im Dialog. Nächste Woche ist eine Aussprache vorgesehen. Nach der Streichung des Gemeindebeitrags aus dem Budget 2023 übernehme nun der Kanton St.Gallen die Führung dieses Projekts.

Alle Hände voll zu tun wird Ebnat-Kappel im Veranstaltungsbereich haben. Nicht nur macht die Tour de Suisse Women am 19. und 20. Juni Station im Dorf. Zuvor, am 3. und 4. Juni, findet der Toggenburger Kreismusiktag zum 63. Mal statt. Gastgeberin ist die Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel. Anlässlich des 150-Jahre-Vereinsjubiläums ist auch ein grosses Fest mit Fahnenweihe geplant, 500 Musizierende und zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet.

Die Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel am Toggenburger Kreismusiktag Gähwil 2022. Dieses Jahr lädt die Musikgesellschaft nach Ebnat-Kappel ein. Bild: Franz Steiner

Die Gemeinde unterstütze beide Grossanlässe mit einem finanziellen Beitrag und mit Leistungen des Werkhofs, erklärt Jon Fadri Huder. «Der Leitung bleibt aber selbstverständlich bei den Organisatoren.» Auch weitere Veranstaltungen begleite die Gemeinde unterstützend. Persönlich freue er sich auf die schönen, regionale Anlässe, so Huder.

Eigentlich finden alle zwei Jahre die Internationalen Ballontage Toggenburg in Ebnat-Kappel statt. Eigentlich. Denn aufgrund der Pandemie musste der Grossanlass 2021 abgesagt werden. Wie Jon Fadri Huder nun bestätigt, werden dieses Jahr die Ballontage zum 11. Mal durchgeführt und zwar vom 14. bis 17. September.

Im September werden in Ebnat-Kappel wieder Ballone aus aller Welt aufsteigen. Bild: Benjamin Manser (2017)

Jon Fadri Huder wurde 2020 im ersten Wahlgang zum Gemeindepräsidenten von Ebnat-Kappel gewählt, seit 2021 ist er im Amt – Halbzeit also. Er habe die Arbeit im Gemeinderat als sehr konstruktiv und bereichernd erlebt, sagt Huder. Personell bewege sich zurzeit wenig, anders als etwa in Lichtensteig oder Wattwil seien Ersatzwahlen momentan kein Thema. Und er selbst? «Ich fühle mich wohl hier in Ebnat-Kappel und schätze die sehr gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung», sagt der Gemeindepräsident.

Ebnat-Kappels Gemeindepräsident Jon Fadri Huder in seinem Büro im Gemeindehaus. Bild: Sascha Erni